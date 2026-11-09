Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: "Onu almamasına şaşırdım"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadro tercihlerini değerlendirdi. Dilmen, kadroya alınmayan bir oyuncu için dikkat çeken bir çıkış yaptı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak A Millî Takım'ın kadrosu tartışılmaya devam ediyor.
Rıdvan Dilmen, ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın tercihlerini değerlendirdi.
TV8'de konuşan Rıdvan Dilmen, Enes Ünal'ın sakatlık sonrası durumuna değinerek Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya çağrılmamasını doğal karşıladığını belirtti. Dilmen, şu ifadeleri kullandı:
“Enes Ünal önemli. Çapraz bağları kopmuştu. Ben çok beğeniyorum çünkü onu. Bizim için önemli bir oyuncu. İnşallah fizik olarak toparlamıştır. Sergen hocanın tercihleri bunlar. Kerem'i almamasını normal karşılıyorum. Formsuz bir oyuncu alınmaz. Toparladığı zaman alınabilir.”
İrfan Can Kahveci'nin kadroda yer almamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Dilmen, Mert Müldür'ün kadroya çağrılması gerektiğini savundu.
Dilmen, “İrfan Can'la ilgili de o tip oyuncular çok zaten, İrfan Can tarzında oyuncular olduğu için... Fakat Mert Müldür konusunda kesinlikle alması gerekiyordu. Bence dijitaldeki yayınlarının etkisinde kaldı. Zeki dışında orijinal bir sağ bek yok. Zeki hatta bazen Juventus'ta stoper de oynuyor” dedi.
Dilmen, Mert Müldür'ün karakteri ve profesyonelliğine de dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:
“Mert Müldür her eve lazım oyuncu profilinde. Karakterli, profesyonellik anlayışı iyi. Yine 3 gün arayla oynayacağız Fransa maçını. O yüzden de dikkatimi çeken, alınmamasına şaşırdım.”
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