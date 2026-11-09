Aziz Yıldırım'ın Çorum'daki görüntüsü gündem oldu! Tek başına izledi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 yendi. Bu karşılaşma öncesi U19 takımları kozlarını paylaştı. Sözcü'de yer alan habere göre mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, başkan Aziz Yıldırım'ın ortaya çıkan görüntüsü dikkat çekti.
Sosyal medyadaki görüntüde tek başına maçı izlediği görülen Yıldırım'ın düşünceli hali çok konuşuldu. Başkan Yıldırım, karşılaşma sonrası A Takım'ın maçını izlemek için Çorum Şehir Stadı'na geçti.
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