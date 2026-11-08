Trabzonspor'dan Alanya'da 2 gollü zafer! Salah ve Pina sahneye çıktı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Wagner Pina ve Mohamed Salah'tan geldi. Thomas Reis'in öğrencileri, Alanya deplasmanında aldığı sonuçla zirve yarışında önemli bir üç puanın sahibi oldu. Alanyaspor - Trabzonspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
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