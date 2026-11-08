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Herkes bu maçı konuşuyor: İlk 5 dakikada 2 gol, son 5 dakikada 2 gol atıldı! Dev takımdan tarihi geri dönüş...

21:55, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 22:16, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, Old Trafford'da 4-2 geriye düştüğü maçta Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 90+2'de Joshua Zirkzee ve 90+6'da Patrick Dorgu'nun golleriyle uzatma dakikalarında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Manchester United - Aston Villa maç özeti haberimizde.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa, futbolseverlere unutulmaz bir karşılaşma izletti.


Old Trafford'da oynanan mücadelede ilk 4 dakikada iki gol bulan Aston Villa, son bölümde Manchester United'ın geri dönüşüne engel olamadı. Tam 8 golün atıldığı karşılaşma 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

İlk 4 dakikada iki gol!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, henüz 1. dakikada Alysson'un golüyle öne geçti. Konuk ekip, 4. dakikada Nicolas Jackson ile farkı ikiye çıkardı ve Manchester United'ı büyük bir şokla karşı karşıya bıraktı.


Ev sahibi ekip, 15. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi. 44. dakikada sahneye çıkan Youri Tielemans ise skora denge getirdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda 2 gol daha buldu

İkinci yarıya da etkili başlayan Aston Villa, 48. dakikada John McGinn'in penaltı golüyle yeniden öne geçti. 53. dakikada Leon Goretzka'nın kaydettiği golle konuk ekip skoru 4-2'ye getirdi.


Karşılaşmanın son bölümüne iki farklı geride giren Manchester United, pes etmedi. 90+2. dakikada Joshua Zirkzee farkı bire indirdi. 90+6. dakikada Patrick Dorgu'nun golüyle skoru 4-4'e getiren ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi. Böylece iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Aston Villa maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

Başlıklar :Premier LigManchester UnitedAston Villa
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Herkes bu maçı konuşuyor: İlk 5 dakikada 2 gol, son 5 dakikada 2 gol atıldı! Dev takımdan tarihi geri dönüş...

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa, futbolseverlere unutulmaz bir karşılaşma izletti.


Old Trafford'da oynanan mücadelede ilk 4 dakikada iki gol bulan Aston Villa, son bölümde Manchester United'ın geri dönüşüne engel olamadı. Tam 8 golün atıldığı karşılaşma 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

İlk 4 dakikada iki gol!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, henüz 1. dakikada Alysson'un golüyle öne geçti. Konuk ekip, 4. dakikada Nicolas Jackson ile farkı ikiye çıkardı ve Manchester United'ı büyük bir şokla karşı karşıya bıraktı.


Ev sahibi ekip, 15. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi. 44. dakikada sahneye çıkan Youri Tielemans ise skora denge getirdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda 2 gol daha buldu

İkinci yarıya da etkili başlayan Aston Villa, 48. dakikada John McGinn'in penaltı golüyle yeniden öne geçti. 53. dakikada Leon Goretzka'nın kaydettiği golle konuk ekip skoru 4-2'ye getirdi.


Karşılaşmanın son bölümüne iki farklı geride giren Manchester United, pes etmedi. 90+2. dakikada Joshua Zirkzee farkı bire indirdi. 90+6. dakikada Patrick Dorgu'nun golüyle skoru 4-4'e getiren ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi. Böylece iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

MANCHESTER UNİTED - ASTON VİLLA MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Aston Villa maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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