6 dakika içerisinde 2 sarı kart gördü: Beşiktaş maçında Galatasaraylı yıldız gündem oldu

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın 15. ve 21. dakikalarında sarı kart gören Metehan Baltacı, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

22. dakikada oyun dışında kaldı

Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada Gençlerbirliği, 22. dakikada önemli bir şok yaşadı. Başkent ekibinde forma giyen Metehan Baltacı, 6 dakika içerisinde gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray’dan kiralık olarak Gençlerbirliği’ne katılan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, takımını sahada 10 kişi bırakırken karşılaşmanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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Bahis soruşturmasıyla gündeme gelmişti

Metehan Baltacı, daha önce futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan genç futbolcu, 25 Mart 2026'da görülen duruşmanın ardından tahliye edilmişti.

Beşiktaş karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından Baltacı, sosyal medyada da çok sayıda paylaşımın konusu oldu.

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