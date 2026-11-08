Serdar Ali Çelikler açıkladı: Emre Belözoğlu’nun Samandıra’da koyduğu kurallar ortaya çıktı

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 5-0 kazandı. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçta galibiyetini de almış oldu.

Emre Belözoğlu’nun Samandıra’da koyduğu kurallar

Mücadeleyi ise gazeteci Serdar Ali Çelikler, NEO Spor’da değerlendirdi. Çelikler, Emre Belözoğlu’nun Samandıra’da koyduğu kuralları açıkladı. Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

“Emre Belözoğlu, Oğuz Çetin ve Dirk Kuyt ile çalışmak istemiyor. Teknik direktörün imza töreninde sportif direktör yok. Oğuz Çetin'in görevi değişti. Büyük ihtimalle danışman vs olacak. Başkan, Dirk Kuyt'ın da görevine devam etmesini istiyor. Eğer başkan tazminat vermek istemiyorsa, onu da yabancı danışman olarak alabilir. Samandıra’da sadece Zeki Mura Göle değil, 7-8 kişi gönderildi. Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım ve yöneticilerin takımla görüşmesini istemiyor. Samandıra’ya çok sık gelmelerini istemiyor. Emre Belözoğlu, yöneticilik açısından doğru bir yaklaşım sergilemiş."

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