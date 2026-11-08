Daha 2. dakikada kırmızı kart itirazı: Willfred Ndidi oyundan atılmalı mıydı? Eski hakemden flaş yorum...

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Henüz 2. dakikada Willfreid Ndidi Yiğit Hamza Aydar’a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. Gençlerbirliği cephesinde kırmızı kart itirazları yapıldı. Eski hakem bu pozisyonu yorumladı. Peki, Willfred Ndidi’nin Yiğit Hamza Aydar’a yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte sorunun cevabı.
Ndidi'nin müdahalesi kırmızı kart mı?
Mücadelenin başlangıcında yaşanan pozisyonda Wilfred Ndidi, Gençlerbirliği oyuncusu Yiğit Hamza Aydar'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ankara temsilcisi futbolcuları ve teknik heyeti, pozisyonun kırmızı kart gerektirdiği yönünde itirazlarda bulundu.
Eski hakem yorumladı
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede hakemin sarı kart kararının doğru olduğunu belirtti.
Bitnel, pozisyonun neden kırmızı kart gerektirmediğini şu sözlerle açıkladı:
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