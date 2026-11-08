Vincenzo Italiano'dan dikkat çeken sözler: "Deplasmanda problem yaşıyoruz, bunu çözeceğiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"İç sahada vites artırıyoruz"
Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve oyuncularının konsantrasyonundan memnun olduğunu ifade eden Italiano, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bence maça iyi girdik. Yaklaşımımız iyiydi. Konsantrasyon iyiydi. 1 kişi fazla olmanın avantajını kullandık. 11'e 11 olan bölümlerde de iyiydik. Vlahovic iyiydi, Trossard iyi iş çıkardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
İç sahada nasıl bir ruha sahip olduğumuzu, nasıl vites artırdığımızı herkes çok iyi biliyor. Deplasmanda problem yaşıyoruz, bunu çözeceğiz. Artı 3 puan aldık. Milli araya sakin bir şekilde giriyoruz."
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