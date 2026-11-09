Emre Belözoğlu istememişti! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu

Süper Lig'deki Göztepe ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçlarında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Dirk Kuyt, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almadı.
Galatasaray derbisi sonrası yolların ayrıldığı İsmail Kartal döneminde Kuyt'ı "Geleceğin teknik direktörü" olarak düşünen Başkan Aziz Yıldırım'ın, Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 46 yaşındaki Hollandalı futbol adamını altyapılarda görevlendireceği öğrenildi.
2012-2015 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'de Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanan Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerinde Quick Boys (yardımcı antrenör), Feyenoord U19, ADO Den Haag, Beerschot ve Dordrecht'te görev yaptı.
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