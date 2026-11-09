Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak hamle: Efsane ismi İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe’de futbol yapılanmasına yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa futbolunun yakından tanıdığı dünyaca ünlü ismi İstanbul'a getirdiği belirtildi.
İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de, futbol yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sözcü'nün haberine göre Roma ve İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti, dün İstanbul'a geldi.
Totti'yi Fenerbahçeli yöneticilerin karşıladığı ve İtalyan futbol adamının sarı-lacivertli kulüpte futbol aklı olarak görev yapacağı ileri sürüldü.
2017 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Totti, uzun yıllar formasını giydiği Roma'da yönetici olarak görev aldı. Ancak kulüp kararlarında daha aktif rol üstlenmesine izin verilmediği gerekçesiyle 2019'da görevinden ayrıldı.
Daha sonra CT10 adlı spor danışmanlığı ve oyuncu menajerliği ajansını kuran Totti, It Scouting şirketi aracılığıyla da dünya genelindeki genç futbolcuları takip etmeye başladı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın milli ara ve devre arasında kapsamlı bir yapılanma operasyonuna imza atmasının beklendiği belirtildi.
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