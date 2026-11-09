Galatasaray'dan ayrıldı: 5 yıl sonra milli takıma döndü

Galatasaray kariyerinde beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz dönemde yuvası Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir, Avusturya Bundesliga'daki performansıyla yeniden adından söz ettiriyor.
Avusturya ekibinde sergilediği etkileyici futbolla çıkışa geçen genç futbolcu, uluslararası alanda da karşılığını aldı.
23 yaşındaki Türk asıllı Avusturya pasaportlu futbolcu, milli takım yetkililerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Yusuf Demir, uzun bir ayrılığın ardından tam beş yıl sonra yeniden Avusturya A Milli Takımı'na çağrıldı.
Demir, Rapid Wien'de çıktığı 19 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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