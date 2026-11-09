3 hafta önce İstanbul'daydı: Vitor Pereira'nın yeni takımı netleşiyor

İngiltere Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve ligin son sırasına gerileyen Crystal Palace'da teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Sezon başında Oliver Glasner'in yerine göreve getirilen Pierre Sage ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtilirken, İngiliz ekibinin yeni teknik direktör adayları da ortaya çıktı.
The Athletic'te yer alan habere göre Crystal Palace yönetiminin, Liverpool karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Pierre Sage ile yollarını ayırması bekleniyor.
Pierre Sage'ın yerine düşünülen isimler arasında Thomas Frank, Sean Dyche, Vitor Pereira ve Tony Popovic'in bulunduğu belirtildi.
3 hafta önce İstanbul'daydı
Vitor Pereira, yaklaşık üç hafta önce Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Crystal Palace'ın karşı karşıya geldiği mücadele için İstanbul'da bulunmuştu. Portekizli teknik adam, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda da Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığını dile getirmişti.
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