Haftanın 11'i açıklandı: Fenerbahçe damga vurdu, Galatasaray detayı dikkat çekti

Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 11. haftanın en iyi 11'ini belirledi. Çorum FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, beş futbolcusuyla haftanın kadrosunda en fazla oyuncusu bulunan takım oldu. Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'tan üç, Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'dan ise bir futbolcu 11'e seçildi. Amedspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'dan hiçbir oyuncunun kadroda yer almaması dikkat çekti. İşte haftanın 11'i...
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.