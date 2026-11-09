Batrakov'un menajeri İstanbul'a geliyor! İşte yeni serbest kalma maddesi

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov'un sözleşme detayları ve geleceği hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Rus futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı iddiaları sürerken, oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev'den durumla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Match TV'ye konuşan Vladimir Kuzmichev, önümüzdeki iki hafta içerisinde Türkiye'ye geleceğini doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Planlanmış bir seyahatim var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey’i ziyaret edeceğim ve yönetimle bir görüşme planlandı. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapıp konuyu ele alacağız, bundan eminim. Orada bu konuyu gündeme getirebilirler."

100 milyon euro serbest kalma maddesi iddiası

Daha önce sözleşmesinde 55 milyon euro serbest kalma bedeli bulunduğu belirtilen 21 yaşındaki başarılı oyuncu için Galatasaray yönetiminin yeni bir hamle planladığı kaydedilmişti. Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı idarecilerin serbest kalma maddesini 100 milyon euro seviyesine çıkarmayı ve oyuncunun yıllık ücretinde ciddi bir iyileştirmeye gitmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Reklam Reklam

Spor

Galatasaray'dan ayrıldı: 5 yıl sonra milli takıma döndü

Spor

Efsane isimden çarpıcı Batrakov iddiası: "Galatasaray'daki tek sezonu"

Spor

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldız için flaş sözler: "Kredin bitiyor"