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Italiano'dan flaş Trossard kararı! Milli aradan sonra...

14:01, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:05, 09/11/2026, Pazartesi
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Leandro Trossard (19) gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçının yıldızlarından olan Leandro Trossard ile ilgili teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yeni bir plan belirlediği ifade edildi.

Ligde ve Avrupa'da son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni sahasına 3-0 yenerek kendine geldi.

Karşılaşmaya sağda başlasa da merkeze yakın oynayarak dikkat çeken Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, hücumu yöneten isim oldu. HT Spor'da yer alan habere göre teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncusunun yeni bölgedeki performansından oldukça memnun kalırken milli aranın ardından da Trossard'ın benzer şekilde kullanılması hedefleniyor.

Siyah-beyazlıların Arsenal'den yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Trossard, ligde şu ana kadar 2 gol ve 4 asist üretti.


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Başlıklar :BeşiktaşLeandro TrossardVincenzo Italiano
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Italiano'dan flaş Trossard kararı! Milli aradan sonra...
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Leandro Trossard (19) gol sevinci yaşadı.
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