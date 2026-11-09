Italiano'dan flaş Trossard kararı! Milli aradan sonra...

Ligde ve Avrupa'da son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni sahasına 3-0 yenerek kendine geldi.
Karşılaşmaya sağda başlasa da merkeze yakın oynayarak dikkat çeken Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, hücumu yöneten isim oldu. HT Spor'da yer alan habere göre teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncusunun yeni bölgedeki performansından oldukça memnun kalırken milli aranın ardından da Trossard'ın benzer şekilde kullanılması hedefleniyor.
Siyah-beyazlıların Arsenal'den yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Trossard, ligde şu ana kadar 2 gol ve 4 asist üretti.
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