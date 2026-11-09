Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

Fransa Milli Takımı'nda Türkiye karşılaşması öncesinde sakatlık gelişmesi yaşandı. Juventus forması giyen savunma oyuncusu Pierre Kalulu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Fransa Futbol Federasyonu'nun kadro değişikliği kapsamında Kalulu'nun yerine Wolfsburg'da forma giyen 21 yaşındaki savunmacı Sael Kumbedi kadroya dahil edildi.
Fransa Milli Takımı, 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde yaşanan Kalulu sakatlığı, Fransız ekibinin savunma rotasyonunda değişikliğe gitmesine neden oldu.
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