Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'a Osimhen ve Leao'dan bir kötü haber daha: Dönüşleri uzadı

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarıyla ilgili kötü haber geldi. İki yıldızın sahalara dönüşü uzarken, kaçıracakları karşılaşmalar da belli oldu.