Flaş açıklama: Beşiktaşlı yıldız kişisel sorunları nedeniyle milli takıma alınmadı

Sırbistan Milli Takımı'nın gol yollarındaki en büyük kozu olan Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in kadroda olmayacağı resmen açıklandı.

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, yıldız futbolcunun durumu hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız. Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat."