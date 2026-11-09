Gaziantep FK'da alarm zilleri çalıyor

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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ilk haftada sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Ligin 2. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep ekibi, 3. haftada evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilmesinin ardından Radoi ile yollarını ayırarak takımın başına Orhan Ak'ı getirdi.


Kırmızı-siyahlılar, 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.


Göztepe galibiyetinin ardından ligde çıktığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep ekibi, bu süreçte Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1, Trabzonspor'a 2-0 ve Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.


Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Gaziantep FK yönetimi, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Bu sonuçlarla üst üste 6. yenilgisini alan Gaziantep FK, son 7 maçında yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu süreçte 14 gol yiyen kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri ise 2 kez havalandırabildi.


Ligde oynadığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ve 8 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü. Eksi 10 averajla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, aynı puana sahip TÜMOSAN Konyaspor'un averajla gerisinde kalarak küme düşme hattına düştü.


Son 8 sezonun en düşük puanında kaldı

Gaziantep FK, Süper Lig'deki ilk sezonu olan 2019-2020'nin 11. haftasını 15 puanla 9. sırada tamamlarken, 2020-2021 sezonunda 11 maçta topladığı 18 puanla 6. sırada bulundu.


Kırmızı-siyahlılar, 2021-2022 sezonunun ilk 11 haftasında 12 puanla 15. sırada, 2022-2023 sezonunda ise yaptığı 11 maçta topladığı 15 puanla 10. sırada yer aldı.


Gaziantep temsilcisi, 2023-2024 sezonunun aynı döneminde 12 puanla 13. sırada, 2024-2025 sezonunda ise 11 maçta topladığı 12 puanla 14. sırada bulunuyordu.


Geçen sezonun ilk 11 haftasında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 18 puana ulaşarak 6. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, bu sezon aynı dönemde 8 puan topladı.


Böylece Gaziantep FK, Süper Lig'de mücadele ettiği 8 sezonda çıktığı ilk 11 maç dikkate alındığında en düşük puanına bu sezon ulaştı.


İç sahada hücumda etkisiz, savunmada başarısız

Gaziantep FK, bu sezon sahasında oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.


Taraftarı önünde 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.


İç saha puan tablosunda 2 puanla 18. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, attığı 3 golle bu alanda ligin en az gol atan ikinci takımı oldu.


Kalesinde gördüğü 11 golle Eyüpspor ve Çaykur Rizespor ile birlikte iç sahada en fazla gol yiyen ikinci takım olan Gaziantep FK, bu alanda 15 gol yiyen Samsunspor'un ardından geldi.



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Başlıklar :Süper LigGaziantep FKAlanyaspor
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