Eski Fenerbahçeliden İrfan Can'a sert sözler: "Hareket çekecek kapasitede değilsin!"

İrfan Can ve Mert Müldür'ün tavırlarını doğru bulmadığını belirten Serhat Akın, milli takım tercihlerine yönelik tepkilerin bu şekilde gösterilmemesi gerektiğini söyledi.





Akın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Sen milli takım hocasına hareket çekecek kapasitede değilsin. 2 gol atması benim hiç umrumda değil. Ben neyse onun hakkını veririm. Gram futbol oynamadan Montella sizi çağırıyordu, şimdi de çağrılmayınca bir anda paylaşımlar.





Mert Müldür paylaşım yapıyor, ölen mi var abi? Siyah-beyaz paylaşım yapıyorsun, milli takım burası. Bugün çağrılmaz, yarın çağrılırsın. Oturarak çağrılmaya alıştınız hepiniz. Herkes için geçerli, hangi takımdan olursa olsun. Aynısını söylerim.





Yedek oynayacaksınız, takıma faydanız olmayacak, çıkıp Sergen Yalçın'a paylaşım yapacaksınız. Sergen Yalçın benim babamın oğlu değil. Öyle hareket yaparak olmaz bu iş. Fenerbahçe futbolcusuna hiç yakışmaz."