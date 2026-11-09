Galatasaray'a Osimhen ve Leao'dan bir kötü haber daha: Dönüşleri uzadı

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarıyla ilgili kötü haber geldi. İki yıldızın sahalara dönüşü uzarken, kaçıracakları karşılaşmalar da belli oldu.
Galatasaray'da milli ara öncesinde yaşanan sakatlıkların ardından Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sahalara dönüş tarihleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İki yıldız futbolcunun da beklenenden daha uzun süre takımdan uzak kalabileceği belirtildi.
Galatasaray'ın hücum gücünde önemli rol oynayan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun tedavi süreçleri devam ediyor. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre Osimhen'in sahalara dönüşü yaklaşık 5 haftayı bulabilir. Nijeryalı yıldızın bu süreçte Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.
Rafael Leao'nun sakatlığı daha ciddi
Osimhen'e kıyasla Rafael Leao'nun sakatlık durumunun daha ağır olduğu ifade ediliyor. Portekizli futbolcunun sağlık raporunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği öğrenildi.
Galatasaray Sağlık Kurulu'nun yıldız oyuncu için 4 haftalık bir tedavi programı belirlediği belirtildi. Ancak Leao'nun tedavisinin tamamlanmasının ardından hemen takıma katılması planlanmıyor. Portekizli futbolcunun öncelikle idman ve güçlendirme çalışmalarından geçerek fiziksel açıdan hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Leao 6 maçı kaçırabilir
Rafael Leao'nun tedavi ve yeniden sahaya hazırlanma sürecinin toplamda 5-6 haftayı bulması bekleniyor. Mevcut takvime göre Portekizli yıldızın Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Rizespor, AEK Atina ve Eyüpspor karşılaşmalarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.
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