Taraftarlarla bağını kopardı! Galatasaray'a dönebilir

Galatasaray'ın geçtiğimiz ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sezon sonunda bonservisini almadığı Noa Lang, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de adeta kriz günleri yaşıyor. Sahadaki performansından ziyade taraftarlarla yaşadığı gerginliklerle gündemden düşmeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun İtalyan ekibindeki macerası son bulmaya hazırlanıyor.

'Sizi duyamıyorum' işareti yaptı

Gerginlik, dün Diego Armando Maradona Stadı'nda 1-1 sona eren Lazio karşılaşmasında zirve yaptı. Mücadele boyunca taraftarlar tarafından ıslıklanan Hollandalı futbolcu, maç içinde Napoli'ye beraberliği getiren golün ortasını yapan isim oldu. Takım arkadaşları golün sevincini yaşarken, Noa Lang ellerini kulaklarına götürerek tribünlere "Sizi duyamıyorum" işareti yaptı. Karşılaşma sonrasında ise sahayı ilk terk eden isim olan Lang, taraftarların sert küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı.

Galatasaray'a dönebilir

Tuttomercatoweb'in haberine göre; yaşanan bu krizin ardından taraftarlarla bağları kopma noktasına gelen Noa Lang'ın ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Napoli yönetiminin, 27 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli gelmesi durumunda satışa onay vermeye istekli olduğu kaydedildi.

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İtalyan basınına yansıyan haberlerde, krizin odağındaki Noa Lang ile eski kulübü Galatasaray'ın yanı sıra Ajax, Atalanta ve Genoa'nın yakından ilgilendiği ifade edildi.