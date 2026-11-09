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Taraftarlarla bağını kopardı! Galatasaray'a dönebilir

16:59, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:05, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlıkları izledi.

Galatasaray'ın eski kiralık oyuncusu Noa Lang, Napoli'de taraftarlarla karşı karşıya geldi. Lazio maçında tribünleri protesto eden ve küfürlü tezahüratlara maruz kalan Hollandalı yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılıların da aralarında bulunduğu talipleri harekete geçti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sezon sonunda bonservisini almadığı Noa Lang, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de adeta kriz günleri yaşıyor. Sahadaki performansından ziyade taraftarlarla yaşadığı gerginliklerle gündemden düşmeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun İtalyan ekibindeki macerası son bulmaya hazırlanıyor.

'Sizi duyamıyorum' işareti yaptı

Gerginlik, dün Diego Armando Maradona Stadı'nda 1-1 sona eren Lazio karşılaşmasında zirve yaptı. Mücadele boyunca taraftarlar tarafından ıslıklanan Hollandalı futbolcu, maç içinde Napoli'ye beraberliği getiren golün ortasını yapan isim oldu. Takım arkadaşları golün sevincini yaşarken, Noa Lang ellerini kulaklarına götürerek tribünlere "Sizi duyamıyorum" işareti yaptı. Karşılaşma sonrasında ise sahayı ilk terk eden isim olan Lang, taraftarların sert küfürlü tezahüratlarına maruz kaldı.

Galatasaray'a dönebilir

Tuttomercatoweb'in haberine göre; yaşanan bu krizin ardından taraftarlarla bağları kopma noktasına gelen Noa Lang'ın ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Napoli yönetiminin, 27 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli gelmesi durumunda satışa onay vermeye istekli olduğu kaydedildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, krizin odağındaki Noa Lang ile eski kulübü Galatasaray'ın yanı sıra Ajax, Atalanta ve Genoa'nın yakından ilgilendiği ifade edildi.

Başlıklar :GalatasarayNoa LangNapoli
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Taraftarlarla bağını kopardı! Galatasaray'a dönebilir
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlıkları izledi.
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