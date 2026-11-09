Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Yaşadığı nörolojik rahatsızlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Alman futbolcunun geleceği hakkında konuşan kulübün onursal başkanı Uli Hoeness, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Musiala'nın rahatsızlığının kolay tedavi edilebilecek bir durum olmadığını belirten Hoeness, ilaçlarla kontrol altına alınabilse de yıldız oyuncunun eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
"Onunla ilgili bir ikilemle karşı karşıyayız. Kolay tedavi edilemeyen, ancak ilaçlarla kontrol altına alınabilen bir rahatsızlığı var. Yine de eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceği konusunda durumu belirsizliğini koruyor."
Bayern Münih'te Musiala'nın tedavi süreci yakından takip edilirken, yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği ve eski formunu yakalayıp yakalayamayacağı merak ediliyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.