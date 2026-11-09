A Milli Takım'da değişiklik: TFF açıkladı, düzenlemeye gidildi

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UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımızın hazırlık programında değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın yapılması planlanan antrenmanın saatinin değiştirildiğini duyurdu.

Belçika ve Fransa maçları öncesinde bugün Riva'da kampa giren Ay-yıldızlı ekipte, antrenman programı yeniden düzenlendi.

TFF, yapılan değişikliği şu ifadelerle duyurdu:

"UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar için bugün Riva'da kampa giren A Millî Takımımızın yarınki antrenman programında değişiklik yapıldı.

Buna göre, 10 Kasım Salı günü saat 11.30'da yapılması planlanan idman, saat 17.15'e alındı. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak gerçekleştirilecek."

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