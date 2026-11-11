Beşiktaş'tan ayrıldı Avrupa devlerini peşine taktı: İstenen rakam dudak uçuklattı

Helal olsun Arda! Milli futbolcunun hakem kamerasına yansıyan sözleri gündem oldu

Real Madrid'in Valencia'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler, bu kez yaptığı hareketle gündem oldu. Hakem kamerasına yansıyan görüntülerde milli futbolcunun, takımına penaltı kazandırabilecek pozisyonun ardından hakeme verdiği cevap dikkat çekti.