Beşiktaş'tan ayrıldı Avrupa devlerini peşine taktı: İstenen rakam dudak uçuklattı

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Arroyo, Brezilya'daki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Benfica ve Roma'nın peşine düştüğü 20 yaşındaki oyuncu için Cruzeiro'nun belirlediği bonservis ise dikkat çekti.
Cruzeiro formasıyla 50 maçta görev alan Keny Arroyo, 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'taki döneminin ardından Brezilya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Benfica ve Roma, Ekvadorlu oyuncu hakkında bilgi almak için Cruzeiro yönetimiyle görüştü.
Cruzeiro'nun, Keny Arroyo için 45 milyon euronun altında gelecek tekliflerle masaya oturmayı düşünmediği belirtildi.
Oyuncunun bonservis haklarının diğer yüzde 50'sine sahip olan Independiente del Valle'nin de transfer sürecini yakından takip ettiği belirtildi.
Cruzeiro, 20 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'si için Beşiktaş'a 8 milyon euro (+ 500 bin euro bonus) ödemişti.
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