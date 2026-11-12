Dirk Kuyt'ın yeni adresi şaşırtacak: Ayrılır ayrılmaz takım buldu

Fenerbahçe'den ayrılan Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt'a ülkesinden sürpriz talip çıktı. Sarı-lacivertlilerde yaşanan ayrılık sonrası Eredivisie ekibi, 46 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Hollandalı teknik adam Dirk Kuyt'a ülkesinden talip çıktı. Eredivisie ekibi, genç teknik direktörü takımın başına getirmek için harekete geçtiği öne sürüldü.
Hollanda basınından Voetbal'da yer alan habere göre Utrecht, Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından nabız yokladı.
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Utrecht, topladığı 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Correira yönetiminde çıktığı son 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Hollanda ekibinin, milli arada teknik direktör değişikliğine gitmeyi değerlendirdiği belirtildi.
KUYT İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEKLER
46 yaşındaki Dirk Kuyt'ı takımın başında görmek isteyen Utrecht yönetiminin, Hollandalı teknik adamla bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.
Teknik direktörlük kariyerinde Hollanda'da Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Kuyt; Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarını çalıştırdı.
Utrecht'in Kuyt ile yapacağı görüşmenin ardından teknik direktörlük konusunda kararını vermesi bekleniyor.
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