Valerien Ismael ateşten gömleği giydi: Köklü kulüp ona emanet

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor. Şubat ayından bu yana takım çalıştırmayan 51 yaşındaki Fransız teknik adam, Ligue 1'de zor günler geçiren Le Havre'ın başına geçiyor.





Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ta görev yapan Ismael, 2 Şubat'ta takımdan ayrılmasının ardından boşta kalmıştı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Le Havre, teknik direktör Didier Digard ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligue 1'de yalnızca 2 puan toplayarak son sırada bulunan kulüp, yeni teknik direktörlük görevi için Valerien Ismael ile anlaştı.