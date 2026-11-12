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Valerien Ismael ateşten gömleği giydi: Köklü kulüp ona emanet

09:31, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:34, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael'in yeni adresi Fransa oldu. Ligue 1'de son sırada bulunan köklü kulüp, kümede kalma mücadelesi için 51 yaşındaki teknik adamla anlaştı.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor. Şubat ayından bu yana takım çalıştırmayan 51 yaşındaki Fransız teknik adam, Ligue 1'de zor günler geçiren Le Havre'ın başına geçiyor.


Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ta görev yapan Ismael, 2 Şubat'ta takımdan ayrılmasının ardından boşta kalmıştı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Le Havre, teknik direktör Didier Digard ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligue 1'de yalnızca 2 puan toplayarak son sırada bulunan kulüp, yeni teknik direktörlük görevi için Valerien Ismael ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ'TA 18 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktörlük kariyerinde Hannover 96 II, Wolfsburg II, Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrni, LASK, Barnsley, West Bromwich Albion, Watford ve Blackburn Rovers'ı çalıştıran Ismael, Türkiye'de de Beşiktaş'ın başında görev yaptı.


Siyah-beyazlı takımda 18 karşılaşmaya çıkan Fransız teknik adam, bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

FRANSA'NIN EN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN BİRİ

Ismael'in anlaşmaya hazırlandığı Le Havre, Fransız futbolunun en eski kulüplerinden biri olarak biliniyor. 1872 yılında kurulan kulüp, Fransa'nın en eski futbol kulübü olma özelliğiyle "Le Club Doyen" (Duayen Kulüp) lakabıyla anılıyor.


Ligue 1'de son sırada bulunan Le Havre'da Ismael'i zorlu bir görev bekliyor. Fransız teknik adamın öncelikli hedefi, takımı içinde bulunduğu kötü durumdan çıkararak ligde kalma yarışına yeniden dahil etmek olacak.

Başlıklar :Valerien IsmaelBeşiktaşLe HavreFransa Ligue 1
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Valerien Ismael ateşten gömleği giydi: Köklü kulüp ona emanet

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor. Şubat ayından bu yana takım çalıştırmayan 51 yaşındaki Fransız teknik adam, Ligue 1'de zor günler geçiren Le Havre'ın başına geçiyor.


Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ta görev yapan Ismael, 2 Şubat'ta takımdan ayrılmasının ardından boşta kalmıştı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Le Havre, teknik direktör Didier Digard ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligue 1'de yalnızca 2 puan toplayarak son sırada bulunan kulüp, yeni teknik direktörlük görevi için Valerien Ismael ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ'TA 18 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktörlük kariyerinde Hannover 96 II, Wolfsburg II, Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrni, LASK, Barnsley, West Bromwich Albion, Watford ve Blackburn Rovers'ı çalıştıran Ismael, Türkiye'de de Beşiktaş'ın başında görev yaptı.


Siyah-beyazlı takımda 18 karşılaşmaya çıkan Fransız teknik adam, bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

FRANSA'NIN EN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN BİRİ

Ismael'in anlaşmaya hazırlandığı Le Havre, Fransız futbolunun en eski kulüplerinden biri olarak biliniyor. 1872 yılında kurulan kulüp, Fransa'nın en eski futbol kulübü olma özelliğiyle "Le Club Doyen" (Duayen Kulüp) lakabıyla anılıyor.


Ligue 1'de son sırada bulunan Le Havre'da Ismael'i zorlu bir görev bekliyor. Fransız teknik adamın öncelikli hedefi, takımı içinde bulunduğu kötü durumdan çıkararak ligde kalma yarışına yeniden dahil etmek olacak.

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