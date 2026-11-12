Fenerbahçeliler bu haberle yıkıldı: Yıldız futbolcu devre arası ülkesine dönüyor!

Sarı-lacivertli ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu için İspanyol basınından sarsıcı bir kulis bilgisi geldi.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio'nun geleceğiyle ilgili İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Tecrübeli futbolcunun, kış transfer döneminde LaLiga'ya dönebileceği öne sürüldü.
REAL BETİS GÜNDEMİNE ALDI
ElGol Digital'de yer alan habere göre, İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis, Marco Asensio'yu transfer listesine aldı. İspanyol ekibinin, ocak ayında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.
REAL BETİS GÜNDEMİNE ALDI
ElGol Digital'de yer alan habere göre, İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis, Marco Asensio'yu transfer listesine aldı. İspanyol ekibinin, ocak ayında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE İLGİ VARDI
Haberde, Asensio'nun yaz transfer döneminde de İspanyol kulüplerinin radarında olduğu belirtildi. Real Sociedad, Atletico Madrid ve Villarreal'in 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.
Öte yandan Asensio'nun, 11 yıl aradan sonra yeniden Espanyol forması giymek için Katalan kulübüyle anlaşmaya vardığı ancak transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.
ASENSIO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 karşılaşmada görev alan Marco Asensio, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan İspanyol yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.
Real Betis'in Asensio'ya yönelik ilgisinin transfer girişimine dönüşüp dönüşmeyeceği ise ocak ayında netlik kazanacak.
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