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Türkiye - Belçika Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

08:07, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:09, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi 5. haftasında evinde Belçika’yı ağırlıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek. İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Aral Şimşir, karşılaşmada forma giyemeyecek. Belçika Milli Takımı'nda ise Fenerbahçeli Romelu Lukaku, kalçasındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Türkiye - Belçika maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda?


Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.


Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Schärer yönetecek. Schärer'in yardımcılıklarını Stéphane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.



MİLLİ TAKIM, SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇINDA

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına getirilen Sergen Yalçın, Belçika karşılaşmasıyla ilk sınavını verecek.


Milliler, A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört karşılaşmadan puan çıkaramadı. Türkiye; Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.


Belçika ise dört maçta topladığı 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip, İzmir'de kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.


TÜRKİYE'DE KİMLER EKSİK?

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika karşısında yeniden forma giyebilecek.


İtalya karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise mücadelede görev alamayacak.


Aday kadroya davet edilen Aral Şimşir de sakatlığı nedeniyle Belçika ve Fransa maçlarında forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncunun tedavisinin kulübünde sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.


BELÇİKA'DA LUKAKU ŞOKU

Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, kalçasındaki hafif sakatlık nedeniyle Türkiye karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.


Belçika'nın golcü oyuncusu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İzmir'deki mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Mark van Bommel'in hücum hattındaki tercihi merak konusu oldu.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Türkiye'nin aday kadrosunda 25 futbolcu kaldı.


BELÇİKA'NIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders.

Defans: Zeno Debast, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Timothy Castagne.

Orta saha: Roméo Lavia, Leandro Trossard, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Mandela Keita.

Forvet: Romelu Lukaku, Loïs Openda, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Mika Godts, Matias Fernandez-Pardo.


TÜRKİYE - BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

Belçika: Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere.


Başlıklar :TürkiyeBelçikaUEFA Uluslar Ligi
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Türkiye - Belçika Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda?


Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.


Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Schärer yönetecek. Schärer'in yardımcılıklarını Stéphane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.



MİLLİ TAKIM, SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇINDA

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına getirilen Sergen Yalçın, Belçika karşılaşmasıyla ilk sınavını verecek.


Milliler, A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört karşılaşmadan puan çıkaramadı. Türkiye; Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.


Belçika ise dört maçta topladığı 6 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip, İzmir'de kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.


TÜRKİYE'DE KİMLER EKSİK?

A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika karşısında yeniden forma giyebilecek.


İtalya karşılaşmasında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise mücadelede görev alamayacak.


Aday kadroya davet edilen Aral Şimşir de sakatlığı nedeniyle Belçika ve Fransa maçlarında forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncunun tedavisinin kulübünde sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.


BELÇİKA'DA LUKAKU ŞOKU

Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, kalçasındaki hafif sakatlık nedeniyle Türkiye karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.


Belçika'nın golcü oyuncusu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İzmir'deki mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Mark van Bommel'in hücum hattındaki tercihi merak konusu oldu.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik.

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından Türkiye'nin aday kadrosunda 25 futbolcu kaldı.


BELÇİKA'NIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders.

Defans: Zeno Debast, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Timothy Castagne.

Orta saha: Roméo Lavia, Leandro Trossard, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, Mandela Keita.

Forvet: Romelu Lukaku, Loïs Openda, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Mika Godts, Matias Fernandez-Pardo.


TÜRKİYE - BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

Belçika: Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere.


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