Sergen Yalçın A Milli Takım'ın yeni futbolcusunu açıkladı: "Bizi seçti, gelecek!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, başka bir ülkenin de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu genç futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yalçın, iki ülke arasında milli takım tercihi merak konusu olan oyuncunun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.