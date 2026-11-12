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Türkiye Belçika'yı yenerse ne olur? A Milli Takım grupta nasıl kalır?

08:36, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:37, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında Belçika'yı konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkacak ay-yıldızlılar, İzmir'de kazanması halinde gruptaki puanını 3'e yükseltecek ve ligde kalma umutlarını sürdürecek. Ancak millilerin yalnızca Belçika'yı yenmesi yeterli olmayacak. İşte Türkiye'nin Belçika galibiyeti halinde karşılaşabileceği senaryolar...

TÜRKİYE BELÇİKA'YI YENERSE PUAN DURUMU NASIL OLACAK?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybeden Türkiye, henüz puanla tanışamadı. Fransa 10, İtalya 7 ve Belçika 6 puanla millilerin önünde yer alıyor.


Belçika karşısında alınacak galibiyet, Türkiye'yi 3 puana taşıyacak. Ancak ay-yıldızlı ekibin gruptaki ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükselme ihtimali bulunmuyor.


Türkiye'nin gruptaki son karşılaşması ise 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile olacak.


TÜRKİYE GRUPTA ÜÇÜNCÜ OLABİLİR Mİ?

Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlama ihtimali bulunuyor. Bunun için ay-yıldızlı ekibin hem Belçika'yı hem de Fransa'yı mağlup etmesi gerekiyor.


Ayrıca Belçika'nın son maçında İtalya'ya yenilmesi halinde iki takım da 6 puanda kalacak. Bu durumda Türkiye ile Belçika arasındaki ikili averaj devreye girecek.


Belçika, ilk karşılaşmada Türkiye'yi 3-0 mağlup etmişti. Dolayısıyla millilerin ikili averajda rakibini geride bırakabilmesi için İzmir'deki mücadelede en az 4 farklı galibiyet alması gerekecek.


Türkiye'nin bu senaryoda grubu üçüncü bitirmesi halinde de A Ligi'nde kalması otomatik olarak kesinleşmeyecek. Dört grubun üçüncüleri arasında yapılacak karşılaştırmada en iyi iki takım doğrudan A Ligi'nde kalacak, diğer iki takım ise B Ligi ikincileriyle play-off oynayacak.


TÜRKİYE GRUBU DÖRDÜNCÜ BİTİRİRSE NE OLACAK?

Milliler, Belçika'yı yenmesine rağmen Fransa karşısında puan kaybederse grubu dördüncü sırada tamamlayacak.

Ancak dördüncü sırayı almak doğrudan küme düşmek anlamına gelmiyor. UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği yeni sisteme göre dört grubun sonuncuları kendi aralarında karşılaştırılacak.


Bu sıralamada en iyi iki dördüncü takım A/B play-off maçlarına çıkacak. En kötü iki dördüncü takım ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.

Türkiye'nin mevcut averaj dezavantajı nedeniyle Belçika karşısında alacağı galibiyetin farkı da büyük önem taşıyor.


ULUSLAR LİGİ'NDE KALMAK İÇİN İKİ FARKLI YOL

Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için iki farklı ihtimal bulunuyor:

  • Grubu üçüncü bitirmek: Dört grubun üçüncüleri arasında ilk iki sırada yer almak gerekiyor. Aksi durumda A/B play-off oynanacak.
  • Grubu dördüncü bitirmek: Dört grubun sonuncuları arasında ilk iki sırada yer almak play-off hakkı kazandıracak. Son iki sıradaki takım ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.


A Milli Takım, Belçika karşısında kazanarak hem puanını yükseltmek hem de Fransa ile oynayacağı son maç öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Başlıklar :TürkiyeBelçikaUluslar Ligi
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Türkiye Belçika'yı yenerse ne olur? A Milli Takım grupta nasıl kalır?

TÜRKİYE BELÇİKA'YI YENERSE PUAN DURUMU NASIL OLACAK?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybeden Türkiye, henüz puanla tanışamadı. Fransa 10, İtalya 7 ve Belçika 6 puanla millilerin önünde yer alıyor.


Belçika karşısında alınacak galibiyet, Türkiye'yi 3 puana taşıyacak. Ancak ay-yıldızlı ekibin gruptaki ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükselme ihtimali bulunmuyor.


Türkiye'nin gruptaki son karşılaşması ise 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile olacak.


TÜRKİYE GRUPTA ÜÇÜNCÜ OLABİLİR Mİ?

Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlama ihtimali bulunuyor. Bunun için ay-yıldızlı ekibin hem Belçika'yı hem de Fransa'yı mağlup etmesi gerekiyor.


Ayrıca Belçika'nın son maçında İtalya'ya yenilmesi halinde iki takım da 6 puanda kalacak. Bu durumda Türkiye ile Belçika arasındaki ikili averaj devreye girecek.


Belçika, ilk karşılaşmada Türkiye'yi 3-0 mağlup etmişti. Dolayısıyla millilerin ikili averajda rakibini geride bırakabilmesi için İzmir'deki mücadelede en az 4 farklı galibiyet alması gerekecek.


Türkiye'nin bu senaryoda grubu üçüncü bitirmesi halinde de A Ligi'nde kalması otomatik olarak kesinleşmeyecek. Dört grubun üçüncüleri arasında yapılacak karşılaştırmada en iyi iki takım doğrudan A Ligi'nde kalacak, diğer iki takım ise B Ligi ikincileriyle play-off oynayacak.


TÜRKİYE GRUBU DÖRDÜNCÜ BİTİRİRSE NE OLACAK?

Milliler, Belçika'yı yenmesine rağmen Fransa karşısında puan kaybederse grubu dördüncü sırada tamamlayacak.

Ancak dördüncü sırayı almak doğrudan küme düşmek anlamına gelmiyor. UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği yeni sisteme göre dört grubun sonuncuları kendi aralarında karşılaştırılacak.


Bu sıralamada en iyi iki dördüncü takım A/B play-off maçlarına çıkacak. En kötü iki dördüncü takım ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.

Türkiye'nin mevcut averaj dezavantajı nedeniyle Belçika karşısında alacağı galibiyetin farkı da büyük önem taşıyor.


ULUSLAR LİGİ'NDE KALMAK İÇİN İKİ FARKLI YOL

Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için iki farklı ihtimal bulunuyor:

  • Grubu üçüncü bitirmek: Dört grubun üçüncüleri arasında ilk iki sırada yer almak gerekiyor. Aksi durumda A/B play-off oynanacak.
  • Grubu dördüncü bitirmek: Dört grubun sonuncuları arasında ilk iki sırada yer almak play-off hakkı kazandıracak. Son iki sıradaki takım ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.


A Milli Takım, Belçika karşısında kazanarak hem puanını yükseltmek hem de Fransa ile oynayacağı son maç öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

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