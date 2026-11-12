Galatasaray Fenerbahçeli yıldıza göz dikti: Görüşmeyi duyurdular

Türkiye Belçika'yı yenerse ne olur? A Milli Takım grupta nasıl kalır?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında Belçika'yı konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkacak ay-yıldızlılar, İzmir'de kazanması halinde gruptaki puanını 3'e yükseltecek ve ligde kalma umutlarını sürdürecek. Ancak millilerin yalnızca Belçika'yı yenmesi yeterli olmayacak. İşte Türkiye'nin Belçika galibiyeti halinde karşılaşabileceği senaryolar...