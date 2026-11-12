Avrupa devlerinin radarına girmişti: Fenerbahçeli iki yıldız için yönetim hemen masaya oturuyor!

FENERBAHÇE İKİ FUTBOLCUYLA YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown ve Oğuz Aydın'a gösterilen ilginin farkına vardı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, iki oyuncunun da sözleşmesini yenilemek için harekete geçmeye hazırlanıyor.



