Süper Lig devi Richarlison'u bitiriyor

RICHARLISON TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Tottenham'ın yıldız oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

İngiliz ekibinde bu sezon yalnızca 2 maçta süre alabilen Richarlison, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.