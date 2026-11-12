Pep Guardiola sürprizini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu!

GUARDİOLA'NIN GÖREVE GELMESİ KOLAY GÖRÜNMÜYOR

Manchester City'den 2025-2026 sezonunun sonunda ayrılan Guardiola, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor. İspanyol teknik adamın yeniden göreve dönme konusunda aceleci olmadığı ve daha önce İtalya Milli Takımı'nın teklifini de kabul etmediği aktarıldı.



