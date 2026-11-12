Pep Guardiola sürprizini duyurdular: Kimse bunu beklemiyordu!

Türkiye Belçika'yı yenerse ne olur? A Milli Takım grupta nasıl kalır?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında Belçika'yı konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkacak ay-yıldızlılar, İzmir'de kazanması halinde gruptaki puanını 3'e yükseltecek ve ligde kalma umutlarını sürdürecek. Ancak millilerin yalnızca Belçika'yı yenmesi yeterli olmayacak. İşte Türkiye'nin Belçika galibiyeti halinde karşılaşabileceği senaryolar...
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