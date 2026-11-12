Dünyaca ünlü yıldızdan olay itiraf: ‘Yemek yapamıyorum, araba süremiyorum…’

12/11/2026, Perşembe13:56
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
37

Bildirimler

200 milyon dolarlık ihracat yaptılar12 Kasım 2026 13:52 PerşembeSON DAKİKA
6,75 milyar dolarlık yatırıma 25 teklif birden: 📌Üçüncü köprüden tren geçecek 📌İki havalimanı raylarla birleşecek12 Kasım 2026 13:20 PerşembeSON DAKİKA
Yurt dışından sipariş yağıyor: Yapımı tam 1,5 ay sürüyor12 Kasım 2026 13:02 PerşembeSON DAKİKA
Kırmızı bültenle aranıyordu: Organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getiriliyor12 Kasım 2026 12:41 PerşembeSON DAKİKA
TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini zam senaryolarını değiştirdi 📌İşte masadaki en güçlü oran12 Kasım 2026 12:30 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
6,75 milyar dolarlık yatırıma 25 teklif birden: 📌Üçüncü köprüden tren geçecek 📌İki havalimanı raylarla birleşecekKırmızı bültenle aranıyordu: Organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getiriliyorTCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini zam senaryolarını değiştirdi 📌İşte masadaki en güçlü oranMSB: 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadırBir milyon kişiye müjde: Yeni torba yasa teklifinin detayları netleşti

Dünyaca ünlü yıldızdan olay itiraf: ‘Yemek yapamıyorum, araba süremiyorum…’

13:45, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:49, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Yeşil sahalarda özellikle son dönemde fırtınalar estiren, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Jude Bellingham'dan magazin gündemini sarsacak itiraflar geldi.

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, saha dışındaki yaşamına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Günlük hayatta bazı temel becerilere sahip olmadığını itiraf eden 23 yaşındaki futbolcunun sözleri dikkat çekti.


"HER ŞEYDE O KADAR İYİ DEĞİLİM"

İngiliz futbolcu, British Vogue'a verdiği röportajda günlük yaşamında yemek yapamadığını ve araba kullanamadığını söyledi.


Bellingham, "Yemek yapamıyorum, araba süremiyorum... Yaptığım işte iyiyim ama diğer her şeyde o kadar iyi değilim. Bana yardımcı olmaları için arkadaşlarıma ve aileme güveniyorum. Aşçı, temizlikçi, annem ya da başka biri..." ifadelerini kullandı.

FUTBOL KARİYERİ GÜNLÜK YAŞAMINI ETKİLEDİ

Yoğun futbol takviminin günlük hayatta öğrenmesi gereken bazı becerileri ikinci plana ittiğini belirten Bellingham, bu konuda kendisini geliştirmek için henüz yeterli fırsat bulamadığını dile getirdi.


Yıldız futbolcu, "Her gün ve gün boyunca çok çalışıyorum. Eve döndüğümde, hayatın en temel şeylerinden bazılarını öğrenmeyi ihmal etmiş olduğumu düşünüyorum. Ama eminim bunun da bir zamanı olacak" dedi.

GEÇEN SEZONUN BASKISINI DA ANLATTI

Bellingham, röportajında futbol kariyerinin getirdiği baskılara da değindi. Geçtiğimiz sezonun kendisini zihinsel olarak zorladığını belirten İngiliz yıldız, stresle başa çıkabilmek için biriyle konuşmaya başladığını ve bunun kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.


Saha içinde dünyanın en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Bellingham'ın açıklamaları, yıldız oyuncuların futbol dışındaki yaşamlarına dair de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Başlıklar :Real MadridJude BellinghamLa Liga
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Dünyaca ünlü yıldızdan olay itiraf: ‘Yemek yapamıyorum, araba süremiyorum…’

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, saha dışındaki yaşamına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Günlük hayatta bazı temel becerilere sahip olmadığını itiraf eden 23 yaşındaki futbolcunun sözleri dikkat çekti.


"HER ŞEYDE O KADAR İYİ DEĞİLİM"

İngiliz futbolcu, British Vogue'a verdiği röportajda günlük yaşamında yemek yapamadığını ve araba kullanamadığını söyledi.


Bellingham, "Yemek yapamıyorum, araba süremiyorum... Yaptığım işte iyiyim ama diğer her şeyde o kadar iyi değilim. Bana yardımcı olmaları için arkadaşlarıma ve aileme güveniyorum. Aşçı, temizlikçi, annem ya da başka biri..." ifadelerini kullandı.

FUTBOL KARİYERİ GÜNLÜK YAŞAMINI ETKİLEDİ

Yoğun futbol takviminin günlük hayatta öğrenmesi gereken bazı becerileri ikinci plana ittiğini belirten Bellingham, bu konuda kendisini geliştirmek için henüz yeterli fırsat bulamadığını dile getirdi.


Yıldız futbolcu, "Her gün ve gün boyunca çok çalışıyorum. Eve döndüğümde, hayatın en temel şeylerinden bazılarını öğrenmeyi ihmal etmiş olduğumu düşünüyorum. Ama eminim bunun da bir zamanı olacak" dedi.

GEÇEN SEZONUN BASKISINI DA ANLATTI

Bellingham, röportajında futbol kariyerinin getirdiği baskılara da değindi. Geçtiğimiz sezonun kendisini zihinsel olarak zorladığını belirten İngiliz yıldız, stresle başa çıkabilmek için biriyle konuşmaya başladığını ve bunun kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.


Saha içinde dünyanın en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen Bellingham'ın açıklamaları, yıldız oyuncuların futbol dışındaki yaşamlarına dair de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

1/7
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet