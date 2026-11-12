Dünyaca ünlü yıldızdan olay itiraf: ‘Yemek yapamıyorum, araba süremiyorum…’

Bellingham, "Yemek yapamıyorum, araba süremiyorum... Yaptığım işte iyiyim ama diğer her şeyde o kadar iyi değilim. Bana yardımcı olmaları için arkadaşlarıma ve aileme güveniyorum. Aşçı, temizlikçi, annem ya da başka biri..." ifadelerini kullandı.