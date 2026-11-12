Beşiktaş'ta istenmeyen futbolcu: Italiano bonservissiz gönderecek

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda yıldız futbolcuyla bonservis bedeli alınmadan yolların ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hazırladığı rapor doğrultusunda yönetim, takımdaki oyuncularla ilgili kararlarını şekillendirmeye başladı.
Rashica için bonservis beklentisi yok
Siyah-beyazlılarda geleceği merak edilen isimlerden Milot Rashica ile ilgili yol haritası da belli oldu. Kosovalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin oyuncuyu ocak ayında bedelsiz şekilde göndermeyi değerlendirdiği planlıyor.
Yönetimin, Rashica'yı bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmak yerine karşılıklı anlaşma yoluyla yolları ayırma seçeneğine sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında öncelik verdiği bölgelerden biri de savunma hattı olacak. Siyah-beyazlı yönetim, stoper bölgesine tecrübeli ve takıma doğrudan katkı sağlayabilecek bir oyuncu arayışında.
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