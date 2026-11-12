Beşiktaş'ta istenmeyen futbolcu: Italiano bonservissiz gönderecek

Rashica için bonservis beklentisi yok

Siyah-beyazlılarda geleceği merak edilen isimlerden Milot Rashica ile ilgili yol haritası da belli oldu. Kosovalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin oyuncuyu ocak ayında bedelsiz şekilde göndermeyi değerlendirdiği planlıyor.









Yönetimin, Rashica'yı bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmak yerine karşılıklı anlaşma yoluyla yolları ayırma seçeneğine sıcak bakıyor.