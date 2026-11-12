Ay-yıldızlılarda dev maç öncesi ezber bozan karar: Hücumda serbest rol!

Türkiye - Belçika Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi 5. haftasında evinde Belçika’yı ağırlıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek. İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Aral Şimşir, karşılaşmada forma giyemeyecek. Belçika Milli Takımı'nda ise Fenerbahçeli Romelu Lukaku, kalçasındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Türkiye - Belçika maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.