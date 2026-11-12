Manchester United'da Carrick dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Michael Carrick ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona hayal kırıklığı yaşatan bir başlangıç yapılmasının ardından kulüp, hedeflerimize ulaşabilmek için bir değişikliğin gerekli olduğu yönünde son derece zor bir sonuca varmıştır. Michael bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır. Oyunculuk döneminde olduğu gibi, kulübe döndüğü süre boyunca da en yüksek düzeyde bağlılık ve profesyonellik sergilemiştir. Geçen sezonki liderliği ve başarıları her zaman sevgiyle hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

Sezona 2-0'lık Hull City mağlubiyetiyle başlayan küme düşme hattındaki Manchester ekibi, tüm kulvarlarda son 11 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Kulüp Üst Yöneticisi Omar Berrada, kararı bu sabah antrenman tesislerinde Carrick'e bildirdi. İngiliz teknik adamla birlikte ekibinin de görevine son verildi.

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Manchester United'ın teknik direktörlük görevine ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu getirmesi bekleniyor.

Arjantinli teknik adamla 2016'dan bu yana farklı zaman dilimlerinde temasa geçen ancak takımın başına getirmeyen Manchester temsilcisinin, Pochettino için ABD Futbol Federasyonuna 10 milyon dolar tazminat ödeyeceği basına yansıdı.

Pochettino, İngiltere'de daha önce Tottenham, Chelsea ve Southampton'ı çalıştırmış, Tottenham'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale taşımıştı.

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