Galatasaray'da istenmeyen iki isim: Sözleşmeleri feshedilecek

Yeni transferlere yer açmak ve yabancı oyuncu kontenjanında boşluk oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerle ilgili harekete geçti. Teknik heyetin performans değerlendirmesi sonucunda Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu'nun takımdaki geleceklerinin belirsizliğe girdiği belirtildi.





Sözleşmeleri feshedilebilir

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, hem futbolcular hem de kulüpleriyle anlaşma sağlaması durumunda Ugochukwu ve Bitshiabu ile sözleşme feshi yoluna gidebilir.





Sarı-kırmızılıların iki oyuncu için belirlenen satın alma opsiyonlarını kullanmayı düşünmediği öğrenildi. Ugochukwu'nun 22,5 milyon euro, Bitshiabu'nun ise 28 milyon euroluk satın alma bedellerinin devreye sokulmayacağı ifade edildi.