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NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO), 2026 yılı çalışma gruplarına dahil edilecek uzmanları belirledi. HAVELSAN bünyesinde görev yapan 2 uzman, NATO Baş Bilim İnsanı Steen Sondergaard başkanlığında faaliyet gösteren uluslararası bilim ağına katılmaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN bünyesinde görev yapan 2 uzman, NATO Baş Bilim İnsanı Steen Sondergaard başkanlığında faaliyet gösteren uluslararası bilim ağına katılmaya hak kazandı.

NATO'nun bu yıl Türkiye'den seçtiği 9 uzmandan 7'si üniversitelerden olurken, HAVELSAN, NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzuna uzman göndermeye hak kazanan tek Türk savunma ve teknoloji şirketi oldu.

Türkiye, bu yıl söz konusu uzman havuzuna en fazla bilim adamı gönderen 4 ülke arasında yer aldı.

NATO'nun teknoloji vizyonuna katkı sağlayacaklar

NATO üyesi ve ortak ülkelerden binlerce bilim adamı ile mühendisi bir araya getiren uzman havuzunun, otonomi, dayanıklılık, yeni malzemeler, konsept ve strateji geliştirme ile teknoloji öngörüsü çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Uzman görüşlerinin, geleceğin yenilikçi teknolojilerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve hızlandırılmasına odaklanan NATO Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) çalışmalarının şekillendirilmesinde de rol oynaması planlanıyor.

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Bu çalışmalarla NATO'nun gelecekte karşılaşabileceği tehditlere karşı teknolojik üstünlüğünün korunması amaçlanıyor.

Türkiye’yi temsil edecek HAVELSAN uzmanlarının yapay zeka, siber güvenlik, otonom sistemler ve uzay teknolojileri gibi kritik alanlarda yürütülecek araştırma ve analiz süreçlerinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

NATO'nun üst düzey karar alma süreçlerine katkı

NATO Baş Bilim İnsanı Ofisi koordinasyonunda yürütülecek çalışmalardan elde edilen bulgular, doğrudan NATO Genel Sekreteri ve İttifak'ın üst düzey komutanlarına sunulan stratejik raporlara temel oluşturacak.

HAVELSAN uzmanlarının yürüteceği çalışmalarla Türkiye'nin NATO içerisindeki bilimsel temsil gücünün artırılması ve İttifak'ın savunma inovasyonu politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

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