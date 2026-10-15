CHP’li Gökhan Taneri Vural İstanbul’da su baskını olmadığını iddia etti: İBB toplantısında pes dedirten sözler
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından İBB Meclisi'nde dikkat çeken bir tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural, yağışa rağmen kentte su baskını yaşanmadığını savununca AK Parti grubundan itirazlar geldi. Vural, bazı bölgelerde aşırı yağış görüldüğünü belirterek belediye ve ilgili kurumların hazırlıklı olduğunu ileri sürdü.
‘İKİ SAATTİR YAĞMUR YAĞIYOR AMA HİÇBİR YERDE SU BASKINI YOK’
İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Gündem dışı söz alan CHP'li Gökhan Taneri Vural, iklim krizi ve siyasetteki üslup üzerine konuştu.
Bu sözler üzerine AK Parti grubu tepki gösterdi.
‘ŞU ANDA DIŞARIDA AFET VAR’
İtirazların ardından konuşmasını sürdüren Vural, yaşanan yağışın şiddetine dikkat çekerek bazı bölgelerde su baskınları olduğunu kabul etti ancak bunların büyük çaplı bir afet tablosu oluşturmadığını savundu.
‘DEMEK Kİ BU KURUMLAR ÇALIŞIYOR’
Kentte küçük çaplı su baskınlarının yaşanmasının tek başına büyük bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Vural, İstanbul'da büyük afetlerin artık yaşanmadığını öne sürdü.