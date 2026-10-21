Kökenleri Afrika'dan şiveleri Ege'den: Dışarıdan gelenler gözlerine inanamıyor
İzmir'in Bayındır ve Tire ilçelerinde yaşamlarını sürdüren Afro-Türkler, kökleri 1500’lü yıllara dayanan asırlık hikayeleriyle dikkat çekiyor. Afrika’dan Anadolu’ya göç eden atalarının izinden giden bölge sakinleri, komşuluk ilişkileri ve samimi yaşam kültürleriyle doğup büyüdükleri topraklara sıkı sıkıya bağlılıklarını dile getiriyor.
Afrika'dan 1500'lü yıllardan itibaren tarım işçiliği gibi nedenlerle Anadolu'ya gelen siyahi göçmen Afro-Türklerin torunları, İzmir'de yaşamlarını sürdürüyor.
Tire ve Bayındır ilçesinde yaşayan ve hane sayıları zamanla azalan Afro-Türkler, doğup büyüdükleri topraklarda komşuluk ilişkileri ve ortak yaşam kültürüyle varlıklarını koruyor.
Tire'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Üstüner, atalarının Kuzeydoğu Afrika'daki Sudan'dan çalışmak için İzmir'e göçtüğünü belirtti.
Üstüner, "Çocukken çevremdekiler beyaz tenliydi, ben siyahtım. Dedemin göç hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Arkadaşlarımla ve çevremle hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Burası benim vatanım" sözleriyle bağlılığını vurguladı.
56 YILLIK EVLİLİK VE BEYAZ DOĞAN KIZININ ŞAŞIRTAN HİKAYESİ
Mehmet Üstüner ile 56 yıldır evli olan Hatice Üstüner (72), evlilik süreçlerini ve 6 çocuklarından birinin beyaz doğduğu anı gülümseyerek paylaştı.
Mehmet Üstüner, "İlk çocuğum siyahtı ama sonraki kızım beyaz doğdu. Bir an hastanede karıştığını bile düşündük, çok şaşırdık" derken; Hatice Üstüner ise babasının önce ten rengi nedeniyle evliliğe karşı çıktığını ancak kendisinin isteğiyle mutlu bir yuva kurduklarını belirtti.
HANE SAYILARI PARMAKLA GÖSTERİLECEK KADAR AZALDI
Köydeki hane sayılarının zamanla azaldığına dikkat çeken 97 yaşındaki Havva Zenci, "Burada doğdum, büyüdüm. Eskiden daha kalabalıktık ancak şimdi Afro-Türk olarak köyde sadece 3 hane kaldık. Dışarıdan gelenler İzmirli olduğumuza inanmakta zorlanıyor ama köylülerimizle iç içeyiz, mutluyuz" diyerek ortak yaşam kültürüne vurgu yaptı.
KÖYLÜLERİN GÖZÜNDE "KARDEŞTEN ÖTE" BİR BAĞ
Mehmet Üstüner’in çocukluk arkadaşı ve komşusu olan 73 yaşındaki Erdoğan Köklü, beraber büyüdükleri mahalle kültürünü şu sözlerle özetledi:
"Aynı mahallede büyüdük. Mehmet benim için kardeşten öte. Siyah tenli olmasını hiçbir zaman yadırgamadık, yadırgamayız. Birbirimize olan komşuluk ve dostluk bağımız her zaman çok güçlü oldu."