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Özgür Özel'den sonra FETÖ’cü Enes Kanter de CNN International’e çıkıp Türkiye'yi şikayet etti

Özgür Özel'den sonra FETÖ’cü Enes Kanter de CNN International’e çıkıp Türkiye'yi şikayet etti

11:2926/03/2025, Çarşamba
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FETÖ'cü Enes Kanter ve Özgür Özel, ABD merkezli CNN International'e çıkıp Türkiye'yi şikayet etti.
FETÖ'cü Enes Kanter ve Özgür Özel, ABD merkezli CNN International'e çıkıp Türkiye'yi şikayet etti.

FETÖ üyeleri, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını fırsata çevirmek için harekete geçti. FETÖ'cü Enes Kanter CNN International’da “Avrupa Birliği’ni ve aslında Amerika’yı Erdoğan'a karşı güçlü bir duruş sergilemeye çağırıyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin ABD merkezli CNN International'e açıklamalarda bulunmuştu.

FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven YouTube kanalında “Türkiye seçimlerle iktidarın değiştirilemeyeceği döneme girdi. CHP’yi ilk kez ‘illegal örgüt’ diye tanımlamaya başladılar” ifadelerini kullandı.


Kanter'in çağrısı

ABD’de yaşayan Enes Kanter de CNN International’da “Tüm uluslararası kuruluşlara sesleniyorum. Avrupa Birliği’ni ve aslında Amerika’yı Erdoğan'a karşı güçlü bir duruş sergilemeye çağırıyorum.
Somut adımlar atmak zorundayız yoksa Erdoğan kesinlikle bir NATO müttefikini yok edecek
” ifadelerini kullandı.


Özgür Özel de Türk yargısını CNN International'e şikayet etmişti

Halka sokağa çıkın çağrısı yapan Özgür Özel, bundan da karşılık bulamayınca çözümü Türk yargısını Amerika'ya şikayet etmekte buldu.


İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin ABD merkezli CNN International'e açıklamalarda bulunan Özel, "Türkiye'de adalet sistemine kimse güvenmiyor. Ne yazık ki bağımsız bir yargı yok" dedi.

İmamoğlu'nun danışmanı da Yunan'a şikayet etmişti

İmamoğlu'nun dış politika danışmanı emekli büyükelçi Mustafa Osman Turan da geride kalan gün Yunanistan'da bir televizyon kanalına bağlanıp, "Zorbaların çağındayız. Dünyanın herhangi bir yerinde demokratlar ve ilerici siyasi güçler, temel hakların ihlal edildiğini gördüklerinde seslerini yükseltmeli" diyerek Türkiye'yi şikayet etmişti.



FETÖ FİRARİSİ OY KULLANDI

FETÖ firarisi Halis Tunç ise Hollanda’daki CHP temsilciliğindeki dayanışma sandığında oy kullandı. Tunç, Türkiye’nin denizlerdeki planlarını Yunanistan’a satmakla suçlanıyor.


#Özgür Özel
#Enes Kanter
#Türkiye

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