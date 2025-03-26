Özgür Özel'den sonra FETÖ’cü Enes Kanter de CNN International’e çıkıp Türkiye'yi şikayet etti

ABD’de yaşayan Enes Kanter de CNN International’da “Tüm uluslararası kuruluşlara sesleniyorum. Avrupa Birliği’ni ve aslında Amerika’yı Erdoğan'a karşı güçlü bir duruş sergilemeye çağırıyorum.

Somut adımlar atmak zorundayız yoksa Erdoğan kesinlikle bir NATO müttefikini yok edecek