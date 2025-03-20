Özgür Özel devlete karşı kışkırttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır” dedi. Ankara’dan İstanbul’a gelerek İBB Başkanı İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evini ziyaret eden Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek, oğlu Selim ve kızı Beren İmamoğlu’yla görüştü.

DOĞRUDAN DARBE GİRİŞİMİ

Özel, ziyarette yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine değinerek, Anayasa'nın askıya alındığını ileri sürdü. Hiç kimsenin güvencesi olmadığını savunan Özel, “Yani elinde diploman varsa da tapun varsa da banka cüzdanın varsa da hiçbirinin bir geçerliliği yok artık. Bugün de doğrudan darbe girişimi yani. Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Ne zamandan beri erken seçim, ön seçim kararı alındı, biz hızlandıkça onlar hızlanıyor, biz hızlandıkça onlar hızlanıyor” ifadelerini kullandı.

Özel, pazar günü hem CHP’lileri hem de herkesi İmamoğlu’na ve CHP’ye sahip çıkmaya, oy verme merkezlerine davet edeceklerini belirtti.

ÖN SEÇİM İÇİN ÇAĞRI

Milletin sahip çıkmasından başka bir güvenceleri olmadığını ifade eden Özel, şunları kaydetti: “Çünkü Ekrem Başkan’a devletin savcısı, hakimi, polisi, valisi sahip çıkmıyor. Devlet, el değiştirmiş. Devlet şu anda bu insanları, milleti davet ettiğinde, askere gidiyor, vergisini veriyor, oğlunu, evladını şehit veriyor, eşini şehit veriyor ama bir şeye teslim olmuyor, sandığını kimseye vermiyor. Devlet, milletin karşısına çıkarsa, millet kazanır. Aslında 31 Mart’ta valiler, kaymakamlar, bütün devlet, bütün bakanlar, herkes karşımızdaydı, Ekrem Başkan kazandı bunu.”

Buradan İBB'ye geçen Özel, ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı. Pazar günü ön seçimi yapacaklarını vurgulayan Özel, “Oraya bir sandık koyacağız. 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu istanbul’a geldi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise X hesabından yaptığı paylaşımında, “Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'de de Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İyi Parti’den boykot çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot etme” çağrısında bulunarak, muhalefeti Meclis’te yüksek bir çoğunluğa yönelmesini istedi. DEM Parti de operasyona tepki gösterdi.











