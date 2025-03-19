CHP'li isim açık açık ayaklanma çağrısı yaptı: 'Ankara hükümeti artık hükümsüzdür'

İstanbul Valiliği artık hükümsüzdür, İstanbul CBS artık hükümsüzdür. Ankara hükümeti artık hükümsüzdür. Bugün hangi meydanda olursa olsun isterse kapınızın önüne çıkın direnin, haklarınız için 100 yıllık kazanımlarınız için direnin. Vatan emniyete geçiyorum, gerekirse sonra taksim.