CHP'li isim açık açık ayaklanma çağrısı yaptı: 'Ankara hükümeti artık hükümsüzdür'

CHP'li Burak Saldıroğlu devlete karşı alenen başkaldırı çağrısı yaptı
CHP Beykoz eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Saldıroğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından skandal bir paylaşımda bulundu. Saldıroğlu "Ankara hükümeti artık hükümsüzdür" ifadesini kullanarak CHP'lileri sokağa davet etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Konuyla ilgili CHP Beykoz eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı
Burak Saldıroğlu
X hesabından provokatif paylaşımda bulundu.
Saldıroğlu
"İstanbul Valiliği artık hükümsüzdür, İstanbul CBS artık hükümsüzdür. Ankara hükümeti artık hükümsüzdür."
diyerek alenen ayaklanma çağrısı yaptı.
"Kapınızın önüne çıkın direnin"
"Kapınızın önüne çıkın direnin"
Saldıroğlu şu ifadeleri kullandı;
İstanbul Valiliği artık hükümsüzdür, İstanbul CBS artık hükümsüzdür. Ankara hükümeti artık hükümsüzdür. Bugün hangi meydanda olursa olsun isterse kapınızın önüne çıkın direnin, haklarınız için 100 yıllık kazanımlarınız için direnin. Vatan emniyete geçiyorum, gerekirse sonra taksim.
Artık rahat uyuduğumuz evlerimiz de fiili hapishanedir. Çıkın sokağa."
CHP yönetimi ise saat 14.00’te tüm örgütlere kendi illerinde gözaltına karşı açıklama yapılması için talimat gönderdi.
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