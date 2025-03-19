Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu'na gözaltı ile ilgili çarpıcı yorum: Temiz siyaset için büyük adım

Aslı Baykal İmamoğlu hakkında gözaltı kararının diploma soruşturmasını etkilememek için bekletildiğini belirtti.
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı İBB’deki yolsuzluk ve terör operasyonuyla ilgili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Baykal, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun öncülük ettiği ‘önseçim’ sürecine vurgu yaparak "Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi" dedi. Baykal ayrıca "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar." ifadelerini kullandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
"Temiz siyaset için..."
"Temiz siyaset için..."
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan İBB'ye yönelik gerçekleşen bu operasyon ve CHP'nin arka planda kurguladığı oyunla ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi. Aslı Baykal,
"Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek."
dedi.
Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.
Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.
"Bize düşen Türk adaletine güvenmek"
"Bize düşen Türk adaletine güvenmek"
Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.
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