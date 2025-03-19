TBMM Genel Kurulu CHP milletvekillerinin kürsü işgali nedeniyle kapandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahalenin, ne yapana ne bunu teşvik edene yakın siyasi tarihte hiçbir fayda getirmediğini söyledi.

Şahsi olarak Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi, demokratik siyaset alanının gelişmesi ve özgürleşmesinden yana olduğunu belirten Önder, "Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir." dedi.

Önder, konuşmasının ardından milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Aşık Veysel'i, ölüm yıl dönümü dolayısıyla andı, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarını kınadı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun evine baskın yapıldığını, avukatlarının ve milletvekillerinin eve alınmadığını iddia eden Başarır, "Bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon, 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti milletvekilleri, sıralara vurarak Başarır'ın sözlerine tepki gösterdi.

Başarır'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP milletvekilleri kürsüye gelerek, zaman zaman alkışlarla ve sloganlarla Başarır'a destek verdi.

TBMM Başkanvekili Önder, Genel Kurulda çalışma düzeni kurulamadığı için birleşime ara verdi. CHP milletvekilleri verilen ara sırasında da kürsüde slogan atmayı sürdürdü.