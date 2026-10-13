AKOM’dan İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Fırtına ve sağanak etkili olacak

AKOM’un değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor. Bugün aralıklarla görülecek yağışların saat 23.00’ten itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00’dan itibaren ise saatte 50-80 kilometre hızla esecek kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bazı ilçelerde metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor

Perşembe günü saat 13.00’e kadar fırtınayla birlikte etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerindeki Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası’nın doğusundaki Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile’de metrekareye 40-70 kilogram aralığında olması bekleniyor. İstanbul’un diğer bölgelerinde ise metrekareye 20-40 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Gündem

Bahar havası bitiyor Balkanlar'dan dondurucu soğuk geliyor: İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece birden çakılacak