THY 600 Boeing motoru alacak

Türk Hava Yolları (THY), THY Teknik ve dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden CFM International arasında, 600'den fazla LEAP-1B uçak motoru alımını kapsayan iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

SİPARİŞİ VERİLEN UÇAKLAR DA KAPSAMDA

THY tarafından 23 Eylül'de duyurulan 100 kesin sipariş ve 50 opsiyonlu Boeing 737 MAX uçağında kullanılmak üzere yedek motorlar dahil 300'den fazla LEAP-1B motorunun satın alınmasına yönelik mutabakata varıldı. Mutabakat kapsamında yapılacak uzun vadeli hizmet anlaşması, daha önce sipariş edilen ve teslim alınan motorlar, yedek motorlar, kiralık uçaklarda kullanılan motorlar ve olası opsiyonlarla birlikte THY ve AJet'in toplam 600'den fazla LEAP-1B motorunu kapsayacak. Anlaşma, Türkiye'de kurulması planlanan motor bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesisini destekleyecek malzeme hizmetlerini de içeriyor. THY, AJet filosu dahil CFM56-7B motorlarıyla donatılmış 96 Boeing 737 Next Generation ve LEAP-1B motorlarıyla donatılmış 79 Boeing 737 MAX uçağı işletiyor.

GÜÇLÜ HAVACILIKTA DÖNÜM NOKTASI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, CFM ile attıkları bu yeni adımın büyüyen filolarını, uçuş ağlarını ve operasyonel verimliliklerini destekleyeceğini belirtti. Uzun yıllardır iş birliği yaptıkları CFM ile ortaklıklarını daha da güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şeker, "LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerimizi geliştirmemiz için gereken uzmanlığı, güvenilirliği ve uzun vadeli desteği sağlayacak olan bu kapsamlı iş birliği, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık endüstrisindeki güçlü konumunu da pekiştirecek bir dönüm noktasıdır" değerlendirmesini yaptı.

MOTOR BAKIM YATIRIMI SÜRECEK

THY Teknik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ise anlaşmayla birlikte LEAP motorlarına yönelik kapsamlı bakım hizmetleri sunarak motor bakım alanındaki yetkinliklerini daha da ileri taşıyacaklarını kaydederek, "Uçak ve komponent bakımındaki güçlü kabiliyetlerimizin yanı sıra motor bakım hizmetlerine yönelik yatırımlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

THY MALİYETLERİ ETKİN YÖNETECEK

Safran CEO'su Andries de mutabakat zaptının, yaklaşık 40 yıldır güvenilir iş ortakları olan THY ile sürdürdükleri başarılı ilişkide yeni bir dönüm noktasını temsil ettiğini aktararak, "Anlaşma, Türk Hava Yollarının büyümesini sürdürmesini ve filosunu genişletmesini desteklemeye yönelik ortak hedefimizi yansıtıyor. Mutabakat zaptı aynı zamanda hava yolu şirketlerine operasyonel performanslarını artırmaları ve maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için esneklik ve rekabetçi hizmetler sunan açık bir bakım, onarım ve revizyon ekosistemine olan bağlılığımızı ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.

İMZALAR İSTANBUL’DA ATILDI

İstanbul'da düzenlenen törende mutabakat zaptı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ile CFM'in iki ana şirketinden biri olan Safran'ın Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Andries tarafından imzalandı.

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