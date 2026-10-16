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Altın sahipleri için rüzgar tersine döndü: Ünlü stratejist piyasayı sarsacak o rakamı duyurdu

Altın sahipleri için rüzgar tersine döndü: Ünlü stratejist piyasayı sarsacak o rakamı duyurdu

10:56, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 11:10, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Altın sahipleri için rüzgar tersine döndü: Ünlü stratejist piyasayı sarsacak o rakamı duyurdu

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların gözü yönü belirleyecek uzman açıklamalarına çevrildi. ABD cephesinden gelen yüksek enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikalarındaki belirsizlik, sarı metal üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Gram altının güne 6 bin 638 liradan başladığı kritik süreçte, ünlü emtia stratejisti Ole Hansen piyasalardaki asıl tehlikeye dikkat çekerek altın yatırımcıları için kırılma noktalarını duyurdu.

Enflasyon baskısı altın fiyatlarını sıkıştırıyor

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan veriler piyasalardaki dengeleri yeniden değiştirdi. Ülkede tüketici fiyat endeksi eylül ayında beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterirken, üretici fiyatlarındaki beklentileri aşan güçlü yükseliş dikkat çekti. Maliyet baskılarının tüketiciye yansıyabileceği endişesi ve Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği ihtimali, altının elde tutma maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde sert bir baskı yarattı. Ons altın, bu gelişmelerin ardından haftayı 4 bin 172 dolar seviyesinden sınırlı bir değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Enflasyon baskısı altın fiyatlarını sıkıştırıyorABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan veriler piyasalardaki dengeleri yeniden değiştirdi. Ülkede tüketici fiyat endeksi eylül ayında beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterirken, üretici fiyatlarındaki beklentileri aşan güçlü yükseliş dikkat çekti. Maliyet baskılarının tüketiciye yansıyabileceği endişesi ve Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceği ihtimali, altının elde tutma maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde sert bir baskı yarattı. Ons altın, bu gelişmelerin ardından haftayı 4 bin 172 dolar seviyesinden sınırlı bir değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Savunma amaçlı talep rüzgarı tersine çevirebilir

ABD tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmalar ise altının enflasyon baskısına karşı direnç göstermesinde kilit rol oynadı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, tahvil getirilerindeki düşüşün arkasındaki asıl sebebin altının yönü açısından belirleyici olacağını vurguladı. Uzun vadeli yatırımcıların jeopolitik riskler ve finansal dalgalanmalara karşı altına yönelmeyi sürdürdüğünü ifade eden uzman isim, hisse senedi piyasalarında yaşanacak olası bir güven kaybının altının portföy çeşitlendirme aracı olarak önemini artıracağını belirtti. 

Savunma amaçlı talep rüzgarı tersine çevirebilirABD tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmalar ise altının enflasyon baskısına karşı direnç göstermesinde kilit rol oynadı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, tahvil getirilerindeki düşüşün arkasındaki asıl sebebin altının yönü açısından belirleyici olacağını vurguladı. Uzun vadeli yatırımcıların jeopolitik riskler ve finansal dalgalanmalara karşı altına yönelmeyi sürdürdüğünü ifade eden uzman isim, hisse senedi piyasalarında yaşanacak olası bir güven kaybının altının portföy çeşitlendirme aracı olarak önemini artıracağını belirtti.&nbsp;

Hansen'in paylaştığı verilere göre, yüksek tahvil getirilerine rağmen fiziki altın destekli ETF varlıklarında yaşanan 2,3 milyon onsluk artış, uzun vadeli yatırım talebinin korunduğuna işaret ediyor.

Hansen'in paylaştığı verilere göre, yüksek tahvil getirilerine rağmen fiziki altın destekli ETF varlıklarında yaşanan 2,3 milyon onsluk artış, uzun vadeli yatırım talebinin korunduğuna işaret ediyor.

İşte altında kritik kırılma noktaları

Ons altının ağustos ayından bu yana aşağı eğimli bir kanal içinde hareket ettiğini belirten Hansen, teknik görünümün henüz güçlenmediğini aktararak yatırımcıları şu sözlerle uyardı:

İşte altında kritik kırılma noktalarıOns altının ağustos ayından bu yana aşağı eğimli bir kanal içinde hareket ettiğini belirten Hansen, teknik görünümün henüz güçlenmediğini aktararak yatırımcıları şu sözlerle uyardı:

“Onsta 4.175 dolar üzerinde kırılma pozitif olabilir. 4.066 dolar aşağı kırılırsa 4.000 dolar riski gündeme gelebilir. 4.175 doların üzerinde bir kırılma, konsolidasyon aşamasının başlangıcına işaret edebilir. 4.235 doların üzerinde kalıcı bir hareket, momentum yatırımcıları arasında güveni artırmak için gerekli olacaktır. 4.066 doların altına doğru bir kırılma ise, uzun vadeli trend çizgisi desteğinin ortaya çıktığı 4.000 dolara doğru daha derin bir düşüş riskini artıracaktır.”

“Onsta 4.175 dolar üzerinde kırılma pozitif olabilir. 4.066 dolar aşağı kırılırsa 4.000 dolar riski gündeme gelebilir. 4.175 doların üzerinde bir kırılma, konsolidasyon aşamasının başlangıcına işaret edebilir. 4.235 doların üzerinde kalıcı bir hareket, momentum yatırımcıları arasında güveni artırmak için gerekli olacaktır. 4.066 doların altına doğru bir kırılma ise, uzun vadeli trend çizgisi desteğinin ortaya çıktığı 4.000 dolara doğru daha derin bir düşüş riskini artıracaktır.”

Para politikası temel risk olmaya devam ediyor

Altının yüksek faiz beklentileri ile uzun vadeli yatırımcıların korunma talebi arasında sıkıştığına dikkat çeken usta stratejist, piyasadaki asıl kırılmanın şifrelerini de verdi. Dengelerin altının lehine değişebileceği senaryoları değerlendiren Hansen sözlerini şu önemli tespitlerle tamamladı:

Para politikası temel risk olmaya devam ediyorAltının yüksek faiz beklentileri ile uzun vadeli yatırımcıların korunma talebi arasında sıkıştığına dikkat çeken usta stratejist, piyasadaki asıl kırılmanın şifrelerini de verdi. Dengelerin altının lehine değişebileceği senaryoları değerlendiren Hansen sözlerini şu önemli tespitlerle tamamladı:

“Hisse senedi piyasalarındaki güven kaybının derinleşmesi, bu dengede altının lehine bir değişime yol açabilir. Ancak enflasyonun yüksek seyretmesi ve para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalinin devam etmesi, ons altındaki toparlanmanın önündeki temel riskler olmayı sürdürüyor.”

“Hisse senedi piyasalarındaki güven kaybının derinleşmesi, bu dengede altının lehine bir değişime yol açabilir. Ancak enflasyonun yüksek seyretmesi ve para politikasında ilave sıkılaşma ihtimalinin devam etmesi, ons altındaki toparlanmanın önündeki temel riskler olmayı sürdürüyor.”
Başlıklar :altınaltın piyasasıgram altınole hansenaltın yatırımısarı metalfedabdfaiz politikası
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