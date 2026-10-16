Altın sahipleri için rüzgar tersine döndü: Ünlü stratejist piyasayı sarsacak o rakamı duyurdu

Muhammet Bayram altın fiyatlarında 3 Kasım'ı işaret ederek uyardı: Eşik aşılırsa gramda 9 bin lira seviyesi hayal değil

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ve kasım ayındaki kritik ABD seçimlerine çevrilmişken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcının odağında yer alıyor. Fed’in faiz artırımı konusunda frene basacağı beklentisi ve jeopolitik risklerin masada kalması güvenli limana olan talebi canlı tutarken, Ekonomist Muhammet Bayram CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamalarda piyasanın merak ettiği rakamları paylaştı. Gram altında kritik eşikleri tek tek sıralayan Bayram, kısa ve uzun vadeli yatırımcılar için çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak yıl sonu ile 12 aylık döneme ilişkin yeni zirve tahminlerini duyurdu.