Uzman erbaş alımı başvuru ekranı: 2027 Jandarma uzman erbaş alımı başladı mı, başvuru şartları nedir?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular, 7 Aralık saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.jandarma.gov.tr" adresinden, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Jandarma, muhabere, havacılık ve bando kontenjanlarına başvuracak adayların 2025 ya da 2026 KPSS'den (P3, P93 veya P94) en az 60 puan almış olması gerekiyor. Uzman erbaş alımı yapılacak kontenjanlar da açıklandı. İşte, JGK uzman erbaş alımı başvuru ekranı.
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