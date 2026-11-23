13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu, yeni yargı paketinde infaz düzenlemesi var mı ve düzenlemenin içeriği maddeleri kapsamı nedir?

Yargı Paketi’nin ne zaman çıkacağı, kapsamı ve içeriği ile af veya infaz düzenlemesi içerip içermeyeceği merak ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre paketin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM’ye sunulması bekleniyor. Sosyal medya kullanımı, dolandırıcılık suçları ve yargılamaların hızlandırılması yeni düzenlemede öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e sunuldu mu, yeni yargı paketinde genel veya kısmi af var mı, infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik maddeleri yer alacak mı?