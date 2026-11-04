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Emekli maaş düzenlemesinde beklenen tarih: Mevcut artışlara ilave düzenleme geliyor

Emekli maaş düzenlemesinde beklenen tarih: Mevcut artışlara ilave düzenleme geliyor

14:52, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Emekli maaş düzenlemesinde beklenen tarih: Mevcut artışlara ilave düzenleme geliyor

Milyonlarca emeklinin Ocak 2027 döneminde alacağı maaş artışına ilişkin beklentiler yeni açıklamalarla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli maaşı düzenlemesi için gözler hükümetin atacağı adımlara çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları da beklentileri artırdı. Bakan Işıkhan, Ocak 2027 döneminde mevcut maaş artışlarına ilave iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını belirterek düzenlemenin kapsamına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarının yanı sıra gündeme gelen ilave iyileştirme formülleri, emeklilerin yeni dönemde alacağı maaşın nasıl şekilleneceği sorusunu öne çıkardı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar ek zam yapılacak, yeni düzenleme ne zaman açıklanacak? İşte milyonların takip ettiği maaş düzenlemesinde son gelişmeler...

Emekli maaşlarına yönelik Ocak 2027 düzenlemesinde yeni bir sürece girilirken, milyonlarca vatandaş hükümetten gelecek açıklamalara odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği iyileştirme çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi. Bakan Işıkhan'ın mevcut artışlara ilave iyileştirmeler yapılacağını açıklaması, yalnızca enflasyon oranına bağlı zam hesabının dışında hangi seçeneklerin değerlendirileceği sorusunu da beraberinde getirdi. Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışın hangi kesimleri kapsayacağı, taban aylıkta değişiklik yapılıp yapılmayacağı ve ilave düzenlemenin nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Emekliler, yeni maaş döneminde gelirlerini artırabilecek kararların açıklanmasını bekliyor. Peki, Ocak 2027 emekli maaşı düzenlemesinde hangi formüller masada, ek iyileştirme ne zaman netleşecek? İşte ayrıntılar...

Emekli maaşlarına yönelik Ocak 2027 düzenlemesinde yeni bir sürece girilirken, milyonlarca vatandaş hükümetten gelecek açıklamalara odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği iyileştirme çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son değerlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi. Bakan Işıkhan'ın mevcut artışlara ilave iyileştirmeler yapılacağını açıklaması, yalnızca enflasyon oranına bağlı zam hesabının dışında hangi seçeneklerin değerlendirileceği sorusunu da beraberinde getirdi. Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışın hangi kesimleri kapsayacağı, taban aylıkta değişiklik yapılıp yapılmayacağı ve ilave düzenlemenin nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Emekliler, yeni maaş döneminde gelirlerini artırabilecek kararların açıklanmasını bekliyor. Peki, Ocak 2027 emekli maaşı düzenlemesinde hangi formüller masada, ek iyileştirme ne zaman netleşecek? İşte ayrıntılar...

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİNDE KRİTİK TARİH! 27 KASIM SONRASI MECLİS GÜNDEMİNE GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelir seviyesini yükseltecek yeni bir yasal düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren çalışmanın kapsamı ve ne zaman tamamlanacağı merak edilirken, bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından düzenlemenin Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da Ocak 2027'den itibaren geçerli olması hedeflenen ilave iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını açıklaması, emeklilere yönelik yeni düzenleme beklentisini güçlendirdi. Masada refah payı ve seyyanen zam olmak üzere iki temel formül bulunuyor. Ancak hangi yöntemin uygulanacağı, zam oranının ne olacağı ve düzenlemenin kimleri kapsayacağı henüz kesinleşmedi.

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİNDE KRİTİK TARİH! 27 KASIM SONRASI MECLİS GÜNDEMİNE GELEBİLİRCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelir seviyesini yükseltecek yeni bir yasal düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendiren çalışmanın kapsamı ve ne zaman tamamlanacağı merak edilirken, bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından düzenlemenin Meclis gündemine taşınması bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da Ocak 2027'den itibaren geçerli olması hedeflenen ilave iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını açıklaması, emeklilere yönelik yeni düzenleme beklentisini güçlendirdi. Masada refah payı ve seyyanen zam olmak üzere iki temel formül bulunuyor. Ancak hangi yöntemin uygulanacağı, zam oranının ne olacağı ve düzenlemenin kimleri kapsayacağı henüz kesinleşmedi.

KESİNLEŞEN BİLGİLER: EMEKLİLER İÇİN YENİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni bir yasal düzenleme yapılmasının hedeflendiğini duyurdu. Açıklamada, emeklilerin gelirlerini artıracak mali imkanların oluşturulacağı ve gerekli yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM'nin takdiriyle hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da mevcut yasal maaş artışlarına ilave iyileştirmeleri içeren bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, düzenlemenin Ocak 2027'den itibaren geçerli olmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu açıklamalar doğrultusunda kesinleşen başlık, emeklilerin gelirini artırmaya yönelik bir çalışma yürütülmesi ve bunun için yasal düzenleme hedeflenmesi. Ancak ilave zammın miktarı ve uygulanma yöntemi henüz açıklanmadı.

KESİNLEŞEN BİLGİLER: EMEKLİLER İÇİN YENİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYORCumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni bir yasal düzenleme yapılmasının hedeflendiğini duyurdu. Açıklamada, emeklilerin gelirlerini artıracak mali imkanların oluşturulacağı ve gerekli yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM'nin takdiriyle hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da mevcut yasal maaş artışlarına ilave iyileştirmeleri içeren bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, düzenlemenin Ocak 2027'den itibaren geçerli olmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu açıklamalar doğrultusunda kesinleşen başlık, emeklilerin gelirini artırmaya yönelik bir çalışma yürütülmesi ve bunun için yasal düzenleme hedeflenmesi. Ancak ilave zammın miktarı ve uygulanma yöntemi henüz açıklanmadı.

27 KASIM SONRASI MECLİS GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin TBMM'deki takvimi için bütçe görüşmelerinin tamamlanması işaret ediliyor. AK Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da sona ermesinin ardından emekli düzenlemesinin Meclis gündemine alınması bekleniyor. Bu tarih, düzenlemenin kesin olarak görüşüleceği veya yasalaşacağı resmi bir takvim olarak henüz açıklanmış değil. Beklenti, bütçe maratonunun tamamlanmasıyla birlikte çalışmaların hız kazanması ve yasal sürecin aralık ayı içinde tamamlanması yönünde.

27 KASIM SONRASI MECLİS GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENİYORDüzenlemenin TBMM'deki takvimi için bütçe görüşmelerinin tamamlanması işaret ediliyor. AK Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da sona ermesinin ardından emekli düzenlemesinin Meclis gündemine alınması bekleniyor. Bu tarih, düzenlemenin kesin olarak görüşüleceği veya yasalaşacağı resmi bir takvim olarak henüz açıklanmış değil. Beklenti, bütçe maratonunun tamamlanmasıyla birlikte çalışmaların hız kazanması ve yasal sürecin aralık ayı içinde tamamlanması yönünde.

BEKLENEN FORMÜLLER: REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Emeklilerin maaşlarında enflasyon artışının dışında ilave iyileştirme yapılması için iki seçenek öne çıkıyor.

1. Refah payı: Ocak 2027'de uygulanacak yasal enflasyon zammının üzerine ilave puan eklenmesi değerlendiriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir enflasyon artışı beklentisi bulunurken, bunun üzerine 10, 15 veya 20 puanlık refah payı eklenmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.

2. Kademeli seyyanen zam: Özellikle kök maaşı düşük olan emeklilere daha yüksek tutarda, maaş seviyesi arttıkça azalan miktarlarda ilave ödeme yapılması seçenekler arasında bulunuyor. Bu modelin prim gün sayısı ve mevcut aylık tutarı gibi kriterlere göre şekillendirilmesi gündeme gelebilir.

Her iki formül de henüz kesinleşmiş değil. Uygulanacak modelin yasal çalışma tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor.

BEKLENEN FORMÜLLER: REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAMEmeklilerin maaşlarında enflasyon artışının dışında ilave iyileştirme yapılması için iki seçenek öne çıkıyor.1. Refah payı: Ocak 2027'de uygulanacak yasal enflasyon zammının üzerine ilave puan eklenmesi değerlendiriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir enflasyon artışı beklentisi bulunurken, bunun üzerine 10, 15 veya 20 puanlık refah payı eklenmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.2. Kademeli seyyanen zam: Özellikle kök maaşı düşük olan emeklilere daha yüksek tutarda, maaş seviyesi arttıkça azalan miktarlarda ilave ödeme yapılması seçenekler arasında bulunuyor. Bu modelin prim gün sayısı ve mevcut aylık tutarı gibi kriterlere göre şekillendirilmesi gündeme gelebilir.Her iki formül de henüz kesinleşmiş değil. Uygulanacak modelin yasal çalışma tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINABİLİR?

Yeni düzenlemede emeklilerin tamamına aynı tutarda artış yapılması yerine farklı koşulların değerlendirilmesi ihtimali bulunuyor. Gündeme gelen kriterler arasında mevcut maaş seviyesi, prim gün sayısı ve çalışma hayatının devam edip etmemesi yer alıyor.

En düşük emekli aylığı alanların yanı sıra çalışmaya devam eden emekliler ve 65 yaş üstündeki vatandaşların durumlarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Böyle bir modelin uygulanması halinde düşük maaşlı emeklilere ilave destek sağlanması ve farklı emekli grupları arasındaki gelir dengesinin yeniden ele alınması söz konusu olabilir. Ancak bu kriterlerin yeni düzenlemede kesin olarak kullanılacağına ilişkin henüz açıklanmış bir karar bulunmuyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINABİLİR?Yeni düzenlemede emeklilerin tamamına aynı tutarda artış yapılması yerine farklı koşulların değerlendirilmesi ihtimali bulunuyor. Gündeme gelen kriterler arasında mevcut maaş seviyesi, prim gün sayısı ve çalışma hayatının devam edip etmemesi yer alıyor.En düşük emekli aylığı alanların yanı sıra çalışmaya devam eden emekliler ve 65 yaş üstündeki vatandaşların durumlarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Böyle bir modelin uygulanması halinde düşük maaşlı emeklilere ilave destek sağlanması ve farklı emekli grupları arasındaki gelir dengesinin yeniden ele alınması söz konusu olabilir. Ancak bu kriterlerin yeni düzenlemede kesin olarak kullanılacağına ilişkin henüz açıklanmış bir karar bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE BAĞ-KUR'DA 7.200 GÜN DÜZENLEMESİ

Emeklilik sistemiyle ilgili diğer beklentiler arasında kademeli emeklilik ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi de bulunuyor. Ancak aktarılan değerlendirmelerde kademeli emeklilik için yeni bir hazırlığın gündemde olmadığı belirtiliyor.

Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e indirilmesi de ayrı bir düzenleme başlığı olarak öne çıkıyor. Bu konuda da mevcut emekli maaşı iyileştirme çalışmasından bağımsız, kesinleşmiş bir uygulama takvimi bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE BAĞ-KUR'DA 7.200 GÜN DÜZENLEMESİEmeklilik sistemiyle ilgili diğer beklentiler arasında kademeli emeklilik ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi de bulunuyor. Ancak aktarılan değerlendirmelerde kademeli emeklilik için yeni bir hazırlığın gündemde olmadığı belirtiliyor.Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e indirilmesi de ayrı bir düzenleme başlığı olarak öne çıkıyor. Bu konuda da mevcut emekli maaşı iyileştirme çalışmasından bağımsız, kesinleşmiş bir uygulama takvimi bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 BEKLENTİSİ

Aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesinde yeni ücret için yüzde 28, yüzde 29 ve yüzde 30 seviyelerinde artış senaryoları konuşuluyor. Ancak asgari ücrette kesin oran henüz belli değil. Yeni ücret belirlenirken enflasyonun yanı sıra işveren maliyetleri ve istihdam üzerindeki etkilerin de dikkate alınması bekleniyor. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin artırılması veya yeni teşviklerin devreye alınması da değerlendirilebilecek seçenekler arasında.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 30 BEKLENTİSİAralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesinde yeni ücret için yüzde 28, yüzde 29 ve yüzde 30 seviyelerinde artış senaryoları konuşuluyor. Ancak asgari ücrette kesin oran henüz belli değil. Yeni ücret belirlenirken enflasyonun yanı sıra işveren maliyetleri ve istihdam üzerindeki etkilerin de dikkate alınması bekleniyor. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin artırılması veya yeni teşviklerin devreye alınması da değerlendirilebilecek seçenekler arasında.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Emeklilere yönelik ilave gelir düzenlemesinin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine taşınması, yasal sürecin ise aralık ayı içinde tamamlanması bekleniyor. Hedeflenen uygulama dönemi Ocak 2027 olarak açıklanmış olsa da düzenlemenin kesin takvimi henüz netleşmedi. Emeklilerin alacağı ilave zammın refah payı mı yoksa kademeli seyyanen artış şeklinde mi uygulanacağı, hangi maaş gruplarını kapsayacağı ve artış tutarları yasal teklifin açıklanmasıyla belli olacak.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN NETLEŞECEK?Emeklilere yönelik ilave gelir düzenlemesinin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine taşınması, yasal sürecin ise aralık ayı içinde tamamlanması bekleniyor. Hedeflenen uygulama dönemi Ocak 2027 olarak açıklanmış olsa da düzenlemenin kesin takvimi henüz netleşmedi. Emeklilerin alacağı ilave zammın refah payı mı yoksa kademeli seyyanen artış şeklinde mi uygulanacağı, hangi maaş gruplarını kapsayacağı ve artış tutarları yasal teklifin açıklanmasıyla belli olacak.
Başlıklar :emekliemekli maaş düzenlemesiilave artış
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