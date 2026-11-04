Emekli maaş düzenlemesinde beklenen tarih: Mevcut artışlara ilave düzenleme geliyor

BEKLENEN FORMÜLLER: REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Emeklilerin maaşlarında enflasyon artışının dışında ilave iyileştirme yapılması için iki seçenek öne çıkıyor.

1. Refah payı: Ocak 2027'de uygulanacak yasal enflasyon zammının üzerine ilave puan eklenmesi değerlendiriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir enflasyon artışı beklentisi bulunurken, bunun üzerine 10, 15 veya 20 puanlık refah payı eklenmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.

2. Kademeli seyyanen zam: Özellikle kök maaşı düşük olan emeklilere daha yüksek tutarda, maaş seviyesi arttıkça azalan miktarlarda ilave ödeme yapılması seçenekler arasında bulunuyor. Bu modelin prim gün sayısı ve mevcut aylık tutarı gibi kriterlere göre şekillendirilmesi gündeme gelebilir.

Her iki formül de henüz kesinleşmiş değil. Uygulanacak modelin yasal çalışma tamamlandıktan sonra açıklanması bekleniyor.